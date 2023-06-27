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挑戰全制霸！他吃薩莉亞「每道菜都點一遍」 亮超長收據揭驚人開銷

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網友到連鎖餐廳薩莉亞用餐時，把所有的餐點都點了一遍，並亮出當天的消費收據。示意圖／ingimage
日本網友到連鎖餐廳薩莉亞用餐時，把所有的餐點都點了一遍，並亮出當天的消費收據。示意圖／ingimage

日本連鎖餐廳薩莉亞（Saizeriya）以豐富多樣的義大利料理聞名，因平價擄獲眾多饕客的心。近日，日本一名網友心血來潮與朋友們一起進行挑戰，把薩莉亞菜單上的商品全部都點了一遍，10個人聯手「制霸全菜單」，隨後他也在推特上亮出超長的消費收據，驚人價格也跟著曝光，讓許多人驚呼「太猛了吧！」

本月24日，日本一名推主與友人一起到薩莉亞用餐，10個人靈機一動想來個「大挑戰」，便把薩莉亞菜單上的餐點挨個都點了一遍，決定來個「菜單全制霸」。他也在推特上分享當天的消費收據，從照片可見，該收據超級長一張，自消費明細可見，推主與朋友一共品嘗了約64道餐點，且10個人還都點了喝到飽的飲料吧，加上日本的消費稅後，總共花了28600日圓（約新台幣6000元）。

該推主也興奮地在推特上表示，「把薩莉亞的菜單全部都吃了」。若將消費總額除以人頭數，一個人平均只花了2860日圓（約新台幣600元），金額仍相當親民，許多人也對這數字相當意外，沒想到價格並未如預想的那麼高。

貼文在網路上掀起討論，日本網友紛紛讚嘆推主的行動力，「太猛了吧！」、「太神奇了，我也想去試試看」、「恭喜你征服了整個菜單」，許多人也對結帳數字相當意外，「吃完所有的菜品價格還在3萬日圓（約新台幣6300元）以內，真的是良心企業」、「把整個菜單都點了還不超過3萬日圓，真的是便宜到離譜的地步」、「比想像的還便宜」、「10個人全點了，1個人也只要2860日圓，太便宜了吧」。

日本 餐廳

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