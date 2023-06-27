舉手之勞藏陷阱？搭機險成毒品走私共犯 她親揭暗黑內幕：千萬別碰別人行李

國外一名女子日前發文分享一段糟糕的搭機經驗，她表示，在飛機上曾遇到鄰座一名老婦人來攀談，整個路途中兩人都聊得十分起勁，直到老婦人下機後不斷央求她協助拿行李，沒想到這舉動背後竟然暗藏陷阱，讓她險些被栽贓為毒品走私共犯。

一名部落客在臉書發文表示，在某次前往杜拜的班機上，一名老婦人請她協助將包包放到頭頂的行李艙，不過礙於行李過重，她並沒有幫忙，接著兩人便順勢開始閒聊、交談甚歡，對方給人的感覺也十分友善、熱情。然而當飛機即將降落時，老婦人卻疑似突然胃痛，「我的新朋友瘋狂哭泣、流汗，她拒絕放開我的手，每個人都以為我們互相認識」，老婦人甚至不斷稱呼原PO為「我的女兒」。

飛機落地後，老婦人不肯讓原PO離開，不斷央求她幫忙「提行李」，讓女子於心不忍，這時一名男性乘客用眼神示意原PO，用力搖了搖頭，建議她與老婦人保持距離。不久後，原PO便驚見原先病懨懨的老婦人拔腿狂奔，試圖逃離機組人員，但很快便被機場警察抓住、戴上手銬，過程中老婦人仍不死心地對著女子大叫：「我的女兒，妳怎麼能這樣對我」。

這時原PO才回過神來，原來老婦人是想把她栽贓成毒品走私的共犯，慶幸婦人行李上沒有她的指紋，對方甚至叫不出原PO的姓名，再加上方才的男乘客出面為她作證，這才逃過一劫。女子示警，如果經常搭機旅行，一定要提防過於友好、健談的隔壁乘客，「這是一個值得吸取的教訓」。

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