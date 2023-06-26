73歲嬤上交友軟體找「小鮮肉」 生活滋潤樂喊：感覺變年輕

美國加州一名73歲的阿嬤因為無聊，在交友軟體上註冊，現在她跟不少30到40歲之間的男性約會談戀愛，生活過得十分滋潤。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，73歲的凱莉（Kelly）在重新玩交友軟體之前已經單身5年。雖然她不願意透露自己的真實姓名，卻很大方分享自己的約會經歷。

凱莉說，5年前她從加州搬到紐澤西州，剛好看到一部紀錄片，記錄一名80多歲的有錢「乾媽」跟年輕男性約會交往。當時看完影片凱莉心想，如果這個人可以跟年輕男人交往，那我也可以，於是決定重回戀愛市場。

之前凱莉曾有過一段婚姻，離婚後則跟前男友交往16年。單身5年的凱莉在Google上搜尋，發現竟然有個專為「熟女找鮮肉」（cougar）設計的交友軟體，讓年長女性也能跟年輕男性交往。

第一天註冊以後，凱莉就收到超過20名年輕男子示愛。她認為自己過去跟年紀相仿的對象交往時，對方通常都比較大男人、又想要另一半迎合他、照顧他，但跟年輕男生交往則完全不同。

凱莉說，這些「小鮮肉」不會要求她煮飯打掃，而是認真建立彼此的關係。除此之外，這些「小鮮肉」外表更有吸引力，精神、體力也更好。她為了吸引年輕男性們的注意，也特地把已經發白的頭髮染成金色。

她也提到，很多跟她一樣年紀的朋友，已經成為「阿嬤」，會坐在搖椅上打毛線，但是她從來都不認為自己是那種「傳統阿嬤」，因此能夠透過交友軟體認識不同年紀的朋友、開拓新生活，讓她覺得自己越活越年輕。