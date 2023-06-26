封鎖的前任意外出現在婚禮會場 還上台「女方代表致詞」嚇壞新郎

結婚是終身大事，而婚禮的舉辦更會成為新郎新娘一輩子的回憶，然而如果在婚禮中發生什麼令人不太愉快的狀況，恐會一生難以抹滅。近來日本媒體，就有這麼一起感情糾紛。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名光人的29歲男子，過去結識一位小他5歲的看護師。兩人在交往一年後決定結婚，婚禮選在一間海邊的飯店舉辦。由於是一生一次的機會，女方有許多對婚禮各種細節上的要求，在當天到來前，兩人都常常忙到很晚，就是為了讓婚禮能夠順利進行。

然而到了婚禮當天，光人卻在新娘賓客席中，看到一位穿著水藍色洋裝，感覺有些眼熟的女性。後來在他的上司致詞祝賀時，才想起來那位女性，是過去曾在交友軟體認識，並且曾經交往，發生過關係的對象。但就在認識現在的老婆之後，光人就單方面封鎖了該女性。

更糟的是，當女方友人代表致詞時，竟然就是由那位女性代表上前。儘管致詞內容看似正常，但光人打聽之後，才發現對方是剛好是現在老婆的同事，當她聽說要舉行婚禮時，就毛遂自薦說要代表致詞。在對方的執念下，讓光人感到非常擔憂，擔心未來的新婚生活，會不會因為這段過去沒斷乾淨的感情，而出現什麼插曲。