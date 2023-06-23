有內鬼？爽住五星級飯店近2年開銷百萬 男「一毛錢都沒付」就退房

印度一名男子入住五星級飯店兩年，580萬盧比（約新台幣219萬元）費用一毛未付就一走了之。

《8視界新聞網》根據《印度時報》報導，五星級飯店「玫瑰色之屋」（Roseate House）所屬飯店集團的代表維諾德·馬爾霍特拉（Vinod Malhotra）指住客安庫什·杜塔（Ankush Dutta）在飯店住了603天，退房時一毛錢也沒有付。

飯店的前台主管普雷姆·普拉卡什（Prem Prakash）被指跟杜塔串謀，允許杜塔違反規定居住。

根據飯店的說法，杜塔在2019年5月30日入住，原定只住一晚，隔天退房，但他卻一直住到2021年1月22日。

飯店管理層指控，有權決定房間價格並有權限進入飯店內部系統管理住客住宿資料的普拉卡什可能收了杜塔的錢，操縱了內部系統，讓杜塔逾期居住。杜塔的住宿資料也被竄改和偽造。

杜塔也被指付了三張分別價值100萬盧比（約新台幣37萬元）、70萬盧比（約新台幣26萬元）和200萬盧比（約新台幣75萬元）的空頭支票給飯店。

根據飯店的規定，若有住客拖欠住宿費用超過72小時，職員就必須通知飯店的總裁和財務總監，但是普拉卡什並未通報。

飯店要求針對涉嫌犯下失信、欺騙、偽造等罪名的嫌犯採取嚴厲的法律行動。當地警方正在調查中。

文章授權轉載自「8視界新聞網」