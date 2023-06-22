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婚禮賓客狂歡變「酒池肉林」 新娘醉趴男賓客身上、新郎早就開溜
結婚是終身大事，而在婚禮當中，新郎新娘絕對是最受矚目的主角。然而近來日本媒體，卻報導了一次相當離譜的婚禮狀況，讓參加者不敢置信。
根據日本媒體「日刊ビジネス」報導，一位化名武田佳奈惠的30多歲女性，過去有一位同鄉出身的女性友人結婚，並且請她來參加婚禮。當時她就覺得很奇怪，因為這位結婚的女性，在地方上其實以作風開放著稱，和許多男性都發生過關係。如今竟然結婚，讓她生出一絲不好的預感。
而這位女性友人不只邀請佳奈惠來婚禮，還要求她在結婚典禮上能表演才藝。於是佳奈惠便決定和幾位友人練舞，每週都會聚在一起練習兩次。然而他們卻發現，女性友人知道她們練舞的事情，卻完全沒有表達過謝意。
最後，雖然在眾人面前覺得有點緊張，但表演總算順利完成了。等到婚禮結束，新郎新娘提議續攤，結果許多來賓喝得酩酊大醉，現場開始變得躁動起來，明明是慶祝結婚，卻充斥著酒醉來賓的粗口和下流笑話。
沒想到場面已經夠混亂了，最後居然還又再續了第三攤。結果已經失控的群眾們，趁著酒意到處和不同的人接吻，連新郎和新娘都參與其中，讓場面猶如「酒池肉林」一般糜爛。最後新郎更是直接丟下新娘，先回到預定好的飯店休息。而新娘也不急著回去，反而趴在她曾經睡過的男人身上，一邊自言自語「怎麼辦啦」。讓佳奈惠不禁覺得，這到底是什麼樣的一個結婚典禮。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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