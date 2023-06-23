快訊

大雷雨炸新北…中和淹水一度超過小腿肚 車輛泡水裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

畢業大合照？全班25師生 竟全由「他」一人扮演

聯合新聞網／ 綜合報導
這一張「畢業照」畫面中的25人，實際上都由攝影師扮演。畢業示意圖。圖片來源／ingimage
這一張「畢業照」畫面中的25人，實際上都由攝影師扮演。畢業示意圖。圖片來源／ingimage

畢業季節到來，很多畢業生或許正忙著拍攝畢業照，留下與同窗好友的共同回憶。近來有位日本攝影師，就分享了一張畢業照片，然而這張畢業照，實際上卻是一張創作，所有入鏡的人，其實全都由攝影師本人親自扮演。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本攝影師渡邊圭祐近來分享一張照片，照片名稱被命名為「畢業」，畫面上則有穿著西裝的班導，及學生制服共25人的照片。而這25人雖看似不同，但其實都是他本人的照片。

渡邊表示，他從2014年開始，就會在社群網站上分享一些搞笑自拍照。當他發現有些網友看到照片笑出來，便認為「原來自己也能讓人開心」，於是持續分享各種照片。

後來，他決定開始製作這張架空的畢業照。為了改變造型，以便扮演看起來不同的學生，他曾經減重八公斤，以及多次上美容院，並準備一些衣服、道具，研究該怎麼自拍等等。最後成功拍出看似班級畢業照，實際卻是「一人分飾25人」的照片。

網友們也紛紛表示「沒比這更厲害的自拍了」、「又有趣又帥爆」、「真的愛死了」、「看幾次都會笑死」、「原來又到畢業季啦」、「不管看幾次，都覺得是超級傑作」。

日本 自拍 畢業典禮

延伸閱讀

影／來抓包！6男「基本教練」藏一個假自衛隊 眼尖網友抓這動作：一看就不對

繼承百萬遺產靠投資賺進2億 他遇詐騙身無分文「只吃香蕉過活」

關西機場商家暴減！遊客想爆買卻找不到店成「土產物難民」

居酒屋規矩太多炎上「Google剩1.2星」 反爆紅成排隊名店

相關新聞

有內鬼？爽住五星級飯店近2年開銷百萬 男「一毛錢都沒付」就退房

印度一名男子入住五星級飯店兩年，580萬盧比（約新台幣219萬元）費用一毛未付就一走了之。《8視界新聞網》根據《印度時報》報導，五星級飯店「玫瑰色之屋」（Roseate House）所屬飯店集團的代表維諾德·馬爾霍特拉（Vinod Malhotra）指住客安庫什·杜塔（Ankush Duttaa）在飯店住了...

畢業大合照？全班25師生 竟全由「他」一人扮演

畢業季節到來，很多畢業生或許正忙著拍攝畢業照，留下與同窗好友的共同回憶。近來有位日本攝影師，就分享了一張畢業照片，然而這張畢業照，實際上卻是一張創作，所有入鏡的人，其實全都由攝影師本人親自扮演。

婚禮賓客狂歡變「酒池肉林」 新娘醉趴男賓客身上、新郎早就開溜

結婚是終身大事，而在婚禮當中，新郎新娘絕對是最受矚目的主角。然而近來日本媒體，卻報導了一次相當離譜的婚禮狀況，讓參加者是不敢置信。

人妻太會做飯！大主管凍未條還「每週留紙條」讓夫崩潰 網見1點卻喊：我可以

妻子太會做飯也可能惹來麻煩，國外一名男子發文吐露自己的困擾，表示妻子很會做飯，都會幫他準備午餐，讓他帶到公司，連同事都非常羨慕。然而，妻子的料理近期招來麻煩，讓他不知如何是好，大嘆「我真的不想把事情鬧大」。...

地方爸爸專屬「脫衣舞孃限制級互動」 市長慶父親節慘了

台灣習慣在每年8月8日過父親節，不過在其他國家如美國、墨西哥等，則將父親節訂於6月的第三個星期日。墨西哥南部小城韋韋坦近日舉辦父親節慶祝活動，其中一項活動竟是脫衣舞孃...

「要把狗擺在自己前面」 富豪徵全職狗保姆開出年薪近400萬元

美國一名億萬富翁近期公開為自家寵物徵保姆，不只可以跟狗狗住在英國倫敦市中心享受生活，還可以享有12萬7千美元（約台幣392萬元）的年薪，目前已經有3、400人應徵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦