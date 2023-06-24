快訊

瓦格納傭兵武裝叛變「清君側」 俄軍恐被迫回防本土？

雨神不休息！11縣市豪、大雨特報 新北大雷雨持續至晚間

國5宜蘭到頭城段紫爆！雪隧回堵6公里 估塞到明日這時才紓解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

以為在吃法國長棍！他在西班牙點「迷你吉拿棒」卻來超大一根

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友在西班牙點「迷你吉拿棒」，卻收到比想像中還大的份量。圖擷自twitter
一位日本網友在西班牙點「迷你吉拿棒」，卻收到比想像中還大的份量。圖擷自twitter

許多人愛吃，但每個人本身的食量不同。特別是在出門外食時，看到店家菜單上寫著「大碗」、「小份」等等字眼，常常也不清楚到底分量是多少，有時就點到不符合自己食量的分量。近來一位日本網友，就在到西班牙旅行時，發生這樣的意外狀況。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「kameko」最近到西班牙遊玩時，某天想買份吉拿棒加上熱巧克力當早餐。當他跟店家點餐時，雖然說了要「迷你份」的吉拿棒。沒想到拿到手的，卻是超大一根，簡直像是油條般的吉拿棒。

Kameko表示，他七年前曾經來過西班牙，這回是第二次造訪，但謙稱自己對西班牙的認知還不多，只知道每個地方風俗習慣不同。像是在南部的格拉納達，到酒吧裡點飲品時，店家還會免費提供塔帕斯麵包給客人享用，是一人旅行時的好去處。

其他網友見照，紛紛表示「還以為是法國長棍，原來是吉拿棒」、「西班牙的吉拿棒真的和油條一樣大」、「這份量跟客美多咖啡有得比」、「該不會是客美多咖啡創辦人曾到西班牙旅行過」、「這個SIZE感壞掉了」、「日本吃得到的食物，但到國外體驗正統作法會長怎樣，也是旅行的醍醐味」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

西班牙 早餐

延伸閱讀

怎麼走？紅綠燈「三燈全亮」用路人看傻眼 一查竟是牠惹禍

坐博愛座沒問題！喬治亞大使回應「重點在這件事」網友點頭

日男沒錢硬是「120期分期」買法拉利F355 十年後逆轉倒賺一筆

影／湯匙不只能吃東西！廚房兩妙用 輕鬆解決水煮蛋殼和罐頭

相關新聞

收到百萬斗內「當場脫衣」？南韓邪魅直播主放太開 辣到被平台禁播

網路娛樂平台發展蓬勃，許多人喜歡透過觀看直播的方式，與主持人互動並給予支持。近日，一段影片在日本推特上爆紅，一名直播主收到觀眾斗內後，竟當場解開襯衫鈕釦，在鏡頭前露出內在美，大尺度的動作立刻掀起討論...

以為在吃法國長棍！他在西班牙點「迷你吉拿棒」卻來超大一根

許多人愛吃，但每個人本身的食量不同。特別是在出門外食時，看到店家菜單上寫著「大碗」、「小份」等等字眼，常常也不清楚到底分量是多少，有時就點到不符合自己食量的分量。近來一位日本網友，就在到西班牙旅行時，發生這樣的意外狀況。

麥當勞混戰！店員顧客互丟薯條潑汽水影片瘋傳 公司這樣回應

澳洲1間麥當勞的店員與顧客發生衝突，過程被目擊者拍下，影片更在網上瘋傳。片段中可見1名職員從櫃枱朝顧客身上潑汽水，顧客亦多次上前向店員丟食物，場面十分混亂。事後麥當勞指顧客先作出挑釁行為，但認為員工的

畢業大合照？全班25師生 竟全由「他」一人扮演

畢業季節到來，很多畢業生或許正忙著拍攝畢業照，留下與同窗好友的共同回憶。近來有位日本攝影師，就分享了一張畢業照片，然而這張畢業照，實際上卻是一張創作，所有入鏡的人，其實全都由攝影師本人親自扮演。

有內鬼？爽住五星級飯店近2年開銷百萬 男「一毛錢都沒付」就退房

印度一名男子入住五星級飯店兩年，580萬盧比（約新台幣219萬元）費用一毛未付就一走了之。《8視界新聞網》根據《印度時報》報導，五星級飯店「玫瑰色之屋」（Roseate House）所屬飯店集團的代表維諾德·馬爾霍特拉（Vinod Malhotra）指住客安庫什·杜塔（Ankush Duttaa）在飯店住了...

婚禮賓客狂歡變「酒池肉林」 新娘醉趴男賓客身上、新郎早就開溜

結婚是終身大事，而在婚禮當中，新郎新娘絕對是最受矚目的主角。然而近來日本媒體，卻報導了一次相當離譜的婚禮狀況，讓參加者是不敢置信。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦