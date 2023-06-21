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人妻太會做飯！大主管凍未條還「每週留紙條」讓夫崩潰 網見1點卻喊：我可以

聯合新聞網／ 綜合報導
國外一名男子表示妻子太會做飯，讓他遇到非常困擾的事。示意圖／ingimage
國外一名男子表示妻子太會做飯，讓他遇到非常困擾的事。示意圖／ingimage

妻子太會做飯也可能惹來麻煩，國外一名男子發文吐露自己的困擾，表示妻子很會做飯，都會幫他準備午餐，讓他帶到公司，連同事都非常羨慕。然而，妻子的料理近期招來麻煩，讓他不知如何是好，大嘆「我真的不想把事情鬧大」。

據《鏡報》報導，國外一名男子在知名網路論壇Reddit發文，表示妻子都會幫他準備午餐，「她是一位了不起的廚師，我的同事也都說我能和她在一起非常幸運」。

然而，妻子太會做飯的優點，卻成為原PO近期的困擾。原PO表示，前陣子他打開公司冰箱，卻發現妻子精心製作的料理不見了，「裝有午餐的玻璃容器是空的」。而容器上留有一張便條紙，寫著「午餐由我來付」和名字，背面並貼有一張100美元（約新台幣3000元）紙幣。

原PO同時揭露留下紙條的人的身分，表示是高階主管，「他是公司裡最有權勢的人之一，我從未與他交談過」。原PO接著說，自己原以為是一次性事件，沒想到仍持續發生，「每週一次，當我打開冰箱時，就會發現我的午餐被吃掉了」。而一如既往，該名高階主管留下了一張紙條和現金。

原PO因此感到非常苦惱，「我剛來這間公司，不想把事情鬧大」，並說每次經過該名高階主管的辦公室時，對方看起來都很生氣，「我不敢制止他，我怕他對我大吼大叫」、「我算是這裡的新人，他應該還不知道我的名字」。

原PO也表示有跟妻子說起這件事，而妻子提議幫他做2份午餐，「保留一份作為備用」。「我喜歡這個想法，但它並沒有真正解決問題，我該如何與主管交談而不激怒到他？」原PO說道。

對此，許多網友都覺得原PO妻子的提議其實非常合適，「如果我是你的妻子，我也會這麼做」、「讓她做2份午餐吧」。另有網友提出不同建議，「可以帶保溫保冰袋，然後把午餐放進去，這樣就可以把便當放在身邊了」。

然而，有不少網友表示，原PO根本賺到了，「他給你100美元耶，這個價錢可以買更多份午餐」、「如果我的老闆付我100美元，我願意每天都讓他吃我的午餐」、「我選擇拿這100美元，然後閉上我的嘴」、「我相信很多人都希望自己能像你一樣幸運，每週都能從老闆那裡得到『免費』的錢」。

主管 冰箱 紙條 老闆 Reddit 便當

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