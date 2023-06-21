快訊

黃子佼爆他在裝「不是盲人」？蕭煌奇沉痛回應喊告

遭控欺騙女性感情且已有小孩 政務委員張景森發聲明回應

「要把狗擺在自己前面」 富豪徵全職狗保姆開出年薪近400萬元

聯合新聞網／ 綜合報導
富豪徵全職狗保姆，祭出近400萬元高額年薪，吸引不少人應徵。示意圖／ingimage
富豪徵全職狗保姆，祭出近400萬元高額年薪，吸引不少人應徵。示意圖／ingimage

美國一名億萬富翁近期公開為自家寵物徵保姆，不只可以跟狗狗住在英國倫敦市中心享受生活，還可以享有12萬7千美元（約台幣392萬元）的年薪，目前已經有3、400人應徵。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名億萬富翁並沒有表明自己的真實身份，而是透過人力銀行幫忙招聘全職保姆。負責這項招聘專案的鄧恩（George Ralph-Dunn）表示，這份工作的高額薪水可說是前所未見，不過應聘者當然也要付出相對的努力。僱主希望保姆能夠「放下一切」，並且「把狗狗的幸福放在首要位置」，就連自己的私生活都只能位於次位。

負責照顧狗狗的保姆要陪兩隻狗狗住在倫敦市中心，需要有專業的狗狗健康知識，為狗狗安排適合的餐食與運動菜單。除此之外，當然也需要遛狗讓狗狗去外面交朋友、定時接受獸醫檢查等。

據報成功面試上的保姆會經過嚴格的審查機制和背景調查，以確保狗狗在「備受矚目的環境」中安全成長，因此《每日郵報》推測這名富翁很有可能是名人。

鄧恩表示，這名億萬富翁昨天才開始招募保姆，但在短短一天之內就收到3、400份應徵資料。雖然他必須為了客戶保密，不過鄧恩提到，為這類的僱主合作，很有可能會有許多臨時出國的機會，因為「只要他們臨時想去摩洛哥，你就會跟狗一起搭私人飛機過去」。優渥的薪水及超誇張的福利，令人看了瞠目結舌。

美國 狗狗 富翁 寵物 薪水 遛狗

延伸閱讀

影／空中機門爆開 巴西樂團冷靜「空中兜風」所幸無人傷亡

影／男子玩滑水道被卡住嚇到大叫救命 驚險過程全錄下

「盯著女生看」被請離開健身房 盲男超無奈：我根本看不見

「臭腳丫一直往前伸！」男怒拿飲料倒後方乘客 全網叫好

相關新聞

越獄還懂滅證？監視器畫面直擊寶寶「脫逃之旅」 1舉動成亮點

受夠嬰兒床了？近日一段來自哥倫比亞的監視畫面流出，影片中記錄了一男嬰的「脫逃之旅」。該名男嬰試圖爬出嬰兒床，並離開房間，而男嬰脫逃過程中的行為，讓人嘖嘖稱奇。...

「要把狗擺在自己前面」 富豪徵全職狗保姆開出年薪近400萬元

美國一名億萬富翁近期公開為自家寵物徵保姆，不只可以跟狗狗住在英國倫敦市中心享受生活，還可以享有12萬7千美元（約台幣392萬元）的年薪，目前已經有3、400人應徵。

氣溫攀升人類更暴力？研究揭古安第斯山脈有類似〈瘋狂麥斯〉場景

氣候變遷不只影響環境與生態，還有人類行為。研究人員研究約 1,000 年前安第斯山脈中南部的古代文化如何應對氣候變化，得出一項結論：隨著氣溫攀升，暴力行為也會增加。

「臭腳丫一直往前伸！」男怒拿飲料倒後方乘客 全網叫好

國外一名男子近期在TikTok上分享自己搭機遇見「惡鄰」，後方乘客不但沒穿鞋，還一直把腳往前伸，令他十分困擾。不過男子後來突發奇想在女子腳上倒飲料，成功讓女子縮腳，也引來網友熱議。

愛上大他20歲人妻女上司搞外遇 日男苦等婚約卻遇心碎結局

結了婚的人在外遇時，有時會告訴對方自己願意離婚，和外遇對象再婚。然而這樣的諾言，往往卻很少真的實現。近來日本媒體，就有這麼一則感情糾紛。

終於團圓！南韓婦女意外墜海失蹤 2年後在日本小島發現遺體

南韓一名婦女意外落水失蹤兩年後，被發現陳屍在420公里遠的日本小島上。《8視界新聞網》根據南韓媒體News1報導，南韓東海海洋警察署20日表示，50多歲的安姓中年婦女在2021年7月4日晚上8點44分，在江原道的松風橋墜海後失聯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦