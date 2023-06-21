越獄還懂滅證？監視器畫面直擊寶寶「脫逃之旅」 1舉動成亮點
受夠嬰兒床了？近日一段來自哥倫比亞的監視畫面流出，影片中記錄了一男嬰的「脫逃之旅」。該名男嬰試圖爬出嬰兒床，並離開房間，而男嬰脫逃過程中的行為，讓人嘖嘖稱奇。
據《每日郵報》報導，一部來自哥倫比亞的影片被挖出，而該部影片是一段監視器畫面，記錄了還處於學步期的寶寶的機智舉動。
影片一開始，一名男嬰獨自待在嬰兒床上，他環顧四週、手撓頭，似乎有些不耐煩。隨後，他試圖翻過嬰兒床的欄杆，但失敗了。然而，男嬰並沒有放棄，而是轉身看向牆壁。
接著他臉朝下，趴在嬰兒床上，將一隻腳穿過欄杆間隙，踩著牆壁，使力將嬰兒床推離牆壁。男嬰隨後起身，雙手抓著欄杆，使勁推動嬰兒床，期間不時低頭確認與大床的距離，最終成功讓嬰兒床與房間內的大床的位置近乎平行。
抵達目的地後，男嬰將腹部抵住欄杆，猛地一翻跟頭，從嬰兒床上滾出來，並順利躺到大床上。
男嬰接著迅速抓住玩偶、爬下床，並衝向門口，但隨後又折返。而下一秒的畫面，更成為這部影片的亮點。因為男嬰是為了將嬰兒床推回原本的位置，確保沒有留下任何「越獄線索」，避免被父母發現他的脫逃方法。
事實上，嬰兒的逃亡之旅時有所聞。據報導，美國亞利桑那州的小兄弟便合作打造完美的脫逃計畫，哥哥負責拿板凳，幫助弟弟從嬰兒床內爬出。該對小兄弟的爸媽看到監視器畫面後，也大感驚訝。
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