終於團圓！南韓婦女意外墜海失蹤 2年後在日本小島發現遺體

南韓一名婦女意外落水失蹤兩年後，被發現陳屍在420公里遠的日本小島上。

《8視界新聞網》根據南韓媒體News1報導，南韓東海海洋警察署20日表示，50多歲的安姓中年婦女在2021年7月4日晚上8點44分，在江原道的松風橋墜海後失聯。當時，許多單位都執行搜救任務，但卻始終無法找到婦女的蹤跡。

婦女的兒子十分焦急，在社交媒體上發文，希望當地居民能照亮燈火、協助尋找母親的下落。

今年4月，距離九州60公里的玄界灘沖之島發現一具身份不明的女屍。日本警方通過國際刑警組織向南韓請求進行DNA比對，南韓警方隨後確認死者的身份。

家屬將屍體火化帶回南韓

死者家屬在南韓駐日本廣島總領事館的協助下，在12日將她的屍體火化，帶回南韓辦後事。

兒子最近在社交媒體表示，雖然母親長期以來待在又冷又黑暗的地方，但他感謝當地居民對他伸出援手，讓他「感受到人間的溫情」。

目前，死者的後事已經辦妥。她的兒子表示，多虧一同哀悼的市民朋友們，他才能「奇蹟般地再度和母親重逄」。

"지난 날 호소문을 읽어주시고 도와주셨던 강릉시민분들 덕분에 잠시나마 따뜻함을 느끼셨을 것"#유가족 #실종 #강릉 #남항진 #바람다리 #오키노시마 #인터폴 #동해해경https://t.co/QeVYnGeOxC — 노컷뉴스 (@nocutnews) 2023年6月20日

文章授權轉載自「8視界新聞網」