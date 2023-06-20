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終於團圓！南韓婦女意外墜海失蹤 2年後在日本小島發現遺體

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南韓一名婦女意外落水失蹤兩年後，被發現陳屍在420公里遠的日本小島上。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
南韓一名婦女意外落水失蹤兩年後，被發現陳屍在420公里遠的日本小島上。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

南韓一名婦女意外落水失蹤兩年後，被發現陳屍在420公里遠的日本小島上。

《8視界新聞網》根據南韓媒體News1報導，南韓東海海洋警察署20日表示，50多歲的安姓中年婦女在2021年7月4日晚上8點44分，在江原道的松風橋墜海後失聯。當時，許多單位都執行搜救任務，但卻始終無法找到婦女的蹤跡。

婦女的兒子十分焦急，在社交媒體上發文，希望當地居民能照亮燈火、協助尋找母親的下落。

今年4月，距離九州60公里的玄界灘沖之島發現一具身份不明的女屍。日本警方通過國際刑警組織向南韓請求進行DNA比對，南韓警方隨後確認死者的身份。

家屬將屍體火化帶回南韓

死者家屬在南韓駐日本廣島總領事館的協助下，在12日將她的屍體火化，帶回南韓辦後事。

兒子最近在社交媒體表示，雖然母親長期以來待在又冷又黑暗的地方，但他感謝當地居民對他伸出援手，讓他「感受到人間的溫情」。

目前，死者的後事已經辦妥。她的兒子表示，多虧一同哀悼的市民朋友們，他才能「奇蹟般地再度和母親重逄」。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

南韓 日本 失蹤 DNA 廣島

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