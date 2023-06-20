千坪豪宅常駐10警衛！日本家庭開高時薪徵人 雇主竟是「老牌企業大佬」

貧窮限制了你的想像？近日，一張徵人廣告在日本掀起討論，日本某個家庭公開招募女僕與廚師，不單是開出的時薪相當優渥，連工作環境也豪華到超乎鄉民們的想像，該家庭不僅住在高級住宅區，豪宅更達千坪，平時還有10名警衛常駐。網友們也透過徵才資訊揪出雇主身分，疑似正是日本老牌企業的大老闆。

日本網友Civet在推特上分享，日前在報紙內發現了一張徵人廣告，看了傳單上的內容後，讓他驚呼「這是什麼樣的有錢人？」。從照片可見，日本某個家庭正開出女僕及廚師的職缺，該家庭疑似為超級有錢人，住家坐落在千葉縣浦安市的高級住宅區，豪宅的占地面積達1000坪，且有10名警衛駐守，工作環境超乎一般家庭水準。

該家庭以兼職的方式開出職缺，薪資條件也非常優渥。女僕主要以2人為一組，負責打掃、接待訪客、接電話、收快遞及遛狗，時薪為4000日圓（約新台幣868元），且交通費、伙食費另計。

廚師則再細分為2類，負責日式料理的廚師需在傳統日本家庭長大，習藝須達20年以上，必須要能做出美味的高湯；另一個則是負責中華料理，應徵者需出生於華人文化圈，有10年以上的工作經驗，必須要是專家等級的才行。廚師的時薪為6000日圓（約新台幣1302元），除交通費另計之外，考核期間都會支付時薪。

相較於豪華的徵才條件與工作環境，該家庭的成員相對平凡許多，僅有一對夫婦及一隻拉不拉多犬。該徵才資訊曝光後掀起討論，日本網友們也抓住傳單上的線索，從地址及住戶姓氏為「吉田」來推測，這間「大戶人家」的真面目應該就是日本知名企業DHC創始人的住處。

網友們也紛紛留言表示「浦安市的話，大概是DHC董事長的家吧」、「這傳單是在我父母家附近發送的，我媽也說是DHC的董事長」，也有人透露之前就有類似的徵才資訊「以前有開出一個月百萬（日圓）薪水的缺，好像很努力在找人」、「2019年就有類似的徵人廣告了」，不少網友看到傳單後也驚呼「這才是真正的有錢人」、「女僕時薪開到4000日圓，應該很多人想應徵吧」。