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條件超好卻沒人敢租！房東吃素開「禁肉令」嚇跑租客 房仲急喊：可叫外送

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名房東規定租客「不可在房裡烹調魚和肉類」。情境示意圖。圖／Ingimage
美國一名房東規定租客「不可在房裡烹調魚和肉類」。情境示意圖。圖／Ingimage

找房總會遇到各式各樣的房東，不少人也曾因房東奇特的租屋條件而錯失好房。美國紐約布魯克林區就有兩套房子，雖然有著極佳地理位置、寬敞室內空間與精緻裝潢，卻因房東規定「不可在房裡烹調魚和肉類」，遲遲難以尋覓合適的房客

根據《紐約時報》報導，位於美國紐約布魯克林區格林堡（Fort Greene）的兩套房子，月租金分別要價4500美元（約新台幣13.9萬元）和5750美元（約新台幣17.7萬元），但昂貴的租金並非難以出租的原因，而是身為素食主義者的房東，竟規定「不可在房裡烹調魚和肉類」，讓許多潛在租客望而卻步。

房產經紀人安德里亞·凱莉（Andrea Kelly）解釋，「禁肉令」並非禁止葷食，只是房東也住在同棟大樓，不希望烹煮魚、肉的味道傳至樓上，「叫外送仍在可接受的範圍內」。房東的前夫也表示，自2007年買下該棟大樓後，一律拒絕將房子租給會烹煮肉類的人，「這不是歧視，你要住就必須融入這裡」。

而針對租客質疑「禁肉令」是否合法，報導指出，《紐約州人權法》列出了房東在決定是否向某人出租公寓時不得考慮的14個特徵，包括年齡、種族、家庭狀況、工作、收入來源和性取向，但對食物的取向不是其中之一，因此若非租客身體狀況需求，否則「禁肉令」是合法的。不過為避免爭議，房東最後還是刪除了相關禁煮肉品的規定。

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