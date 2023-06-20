條件超好卻沒人敢租！房東吃素開「禁肉令」嚇跑租客 房仲急喊：可叫外送

人門常說「零雞蛋」，但一般雞蛋都是橢圓形，原來圓形的雞蛋可值天價！澳洲墨爾本有民眾近日於超市買了盒雞蛋，打開後怕見其中1個雞蛋呈超完美的圓球形狀，與平日所見呈上尖下圓的橢圓形狀不同。有專家指出，母雞生下這款罕見形狀的雞蛋，機率只有10億分之一至12.5億分之一，而對上一次被發現的圓形雞蛋轉手價高達1，400澳元（約7，490港元）。

2023-06-19 16:44