「臭腳丫一直往前伸！」男怒拿飲料倒後方乘客 全網叫好
國外一名男子近期在TikTok上分享自己搭機遇見「惡鄰」，後方乘客不但沒穿鞋，還一直把腳往前伸，令他十分困擾。不過男子後來突發奇想在女子腳上倒飲料，成功讓女子縮腳，也引來網友熱議。
據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名網友@danielgreen2426在TikTok分享自己的經歷。男子在影片中寫道：「我後面的女生一直把臭腳放在我椅子下」，畫面中可以看見，女子不但沒穿鞋子，還不斷把腳往前伸，看起來超級噁心。
男子為了讓女子收腳，故意拿飲料倒在女子腳上，沒想到剛開始女子動了動腳趾，不以為意地繼續把腳放在原地，於是男子又再次倒出更多飲料，而女子也隨後收腳。
不少網友都支持男子的做法，甚至留言提供自己的處理方式，有不少網友都說如果換成自己，一定會假裝「不小心」踩到對方的腳好幾次，也有網友認為男子應該直接告訴對方。
這類型的事情其實在大眾運輸上很常發生，之前就曾有一名網友分享一名乘客在飛機上脫鞋，還把腳放在冷氣出風口，讓周遭的人都覺得很噁心。不少網友都認為，在交通工具上隨意脫鞋不但很失禮也很危險，空服員應該要出面阻止。
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