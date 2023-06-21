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愛上大他20歲人妻女上司搞外遇 日男苦等婚約卻遇心碎結局

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男性愛上了大他20歲的女上司，卻發現對方和其他人也有外遇關係。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本男性愛上了大他20歲的女上司，卻發現對方和其他人也有外遇關係。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

結了婚的人在外遇時，有時會告訴對方自己願意離婚，和外遇對象再婚。然而這樣的諾言，往往卻很少真的實現。近來日本媒體，就有這麼一則感情糾紛。

根據日本媒體「FRaU」報導，一位化名太一郎的29歲男子，當初進到職場後，遇到一位大他20歲的女上司。女上司平時的個性相當認真，會準確分析太一郎工作上哪裡做得好，又哪裡做不好，有著非常理性的思考方式。

有一天因緣際會下，太一郎和女上司一起喝酒，突然感受到上司的女性魅力，結果就這麼一起約到旅館發生關係。由於女上司已婚，而且女兒都已經15歲了，因此算是外遇。女上司告訴太一郎，等到女兒從大學畢業後，她就會和原本的丈夫離婚，並與太一郎再婚。

太一郎不疑有他，上司女兒唸大學時，在東京繁華區買房，為了將來正式在一起做準備。然而，就在終於等到女兒從大學畢業後，太一郎便向女上司提起此事，卻被對方裝傻回應「不懂你在說什麼」。這讓太一郎覺得很奇怪，覺得如果對方改變心意不願離婚，也應該是其他反應才對。

於是太一郎私下委託徵信社調查，結果發現除了他之外，女上司還劈腿其他年輕男子。追問之下，才發現女上司早就變了心，還說「我可從沒說想要和你在一起啊」，還責備太一郎為何私自調查。傷透心的太一郎，就這麼和女上司分手收場。

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外遇 日本 兩性關係

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