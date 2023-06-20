影／空中機門爆開 巴西樂團冷靜「空中兜風」所幸無人傷亡

巴西歌手提耶里（Tierry）的樂團成員日前搭機前往薩爾瓦多，沒想到飛機的艙門竟然在半空中「爆掉」，讓他們在3萬英呎的高空「兜風」，驚險的畫面在網路上瘋傳引發討論。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，事件發生當天，提耶里的樂團成員搭乘巴西航空工業製造的雙引擎螺旋槳飛機，從美國的聖路易斯國際機場飛往薩爾瓦多。不過令人意外的是，飛機起飛才30分鐘，飛機的機艙門竟突然「爆開」，頓時讓乘客們都陷入險境。

網路上流傳的影片中可以看到，機艙門已經整個不見，乘客可以清楚看到門外的景致，場面十分驚險。不過樂團成員和飛機上的所有乘客都很冷靜地坐在位置上，好像爆開的艙門只是讓他們「開窗吹風」一樣。

That was a Moment of grave concern when the door of the Brazilian music band Tierry's Bandeirante EMB-110 plane opened with the singer's team in mid-flight.

The aircraft was traveling from São Luís and had to make an emergency landing. No injuries reported.#safety #aviation pic.twitter.com/4lfvoZcQQd — FL360aero (@fl360aero) 2023年6月13日

機長發現以後決定緊急掉頭，降落在聖路易斯的坎華·馬查多元帥國際機場（Hugo da Cunha Machado airport）。所有乘客在落地後接受檢查，所幸沒有任何人受傷，目前仍在調查機艙門故障的原因。

其實今年（2023）5月26日南韓也曾發生類似事件。當時一名30多歲的男乘客在搭乘韓亞航空時突然打開機艙門，導致乘客恐慌尖叫，甚至有12人嚇到出現呼吸困難。男子隨後遭警方拘留時表示，自己是因為失業壓力很大，當時在機上覺得不能呼吸，所以才會打開機門「透氣」。