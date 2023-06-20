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IT男開過按摩店現拍Pornhub色情片 「三年狂賺千萬」揭女優價碼

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日男在疫情期間轉行拍色情片上傳Pornhub賺錢，三年來已轉進數千萬日幣。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日男在疫情期間轉行拍色情片上傳Pornhub賺錢，三年來已轉進數千萬日幣。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

加拿大色情網站「Pornhub」是全球知名的成人影音網站，擁有頂級的流量。因此也讓部分的色情業者看上，成為拍片分享賺錢的管道之一。近來日本媒體，就訪問到一位靠著在Pronhub上經營色情片，成功獲利千萬的男性。

根據日本媒體「文春Online」報導，一位化名村上太郎的34歲男子，當初曾是從名校畢業，進到IT業界工作的高材生。但受到前幾年疫情困擾，讓他決定離開本來的工作，改當地下AV影片製作人，將影片放到色情影音網站「Pornhub」牟利。

過去Pornhub曾經有大量的非法18禁影片流竄，但在2020年12月營運更改方針，讓上傳影片必須註冊演出者的資料等等，確保當事人是自願拍攝色情影片的。於是村上決定和一些女優合作，拍片上傳至該網站，藉此獲得收入，再和女優一起分帳。

村上表示，2020年轉投AV影音至今，賺到的錢已經能用千萬日幣（約相當於新台幣217萬元）作為單位計算，營收相當可觀。不過不同的女優也有行情之分，好的一年能賺到上百萬日幣，平均月收則大約落在30到50萬日幣之間（約相當於新台幣6萬5千至10萬8千左右）。而收入不如預期的女優，則會很快就退出這個行業。

村上坦承，以前他就對成人行業有興趣，還曾經開過特殊按摩店，全盛時期曾有五家店鋪。現在那些店已經賣給別人了，且生意都還是很好。而他認為，從事色情行業的人，雖然普遍在大眾眼裡不算入流，但他認為這都是很健全營運的事業。

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