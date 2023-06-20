婚禮禮炮響起卻炸出新郎尷尬真相 新娘怒批「詐欺」直接回老家

結婚是終身大事。然而如果在婚前，有一些事情雙方沒有溝通好，那很可能在結了婚之後，引起許多紛爭。近來日本媒體，就有一則在結婚典禮上意外曝光，造成男女雙方不愉快的案例。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名浩介的35歲男子，過去雖然對戀愛相當熱衷，但在學生時期未能如願，進職場後也很少有認識女生的機會。不過就在此時，他遇見了29歲的小翠。

兩人很快就被彼此間吸引，交往不久以後，馬上決定結婚並舉行婚宴。在熱鬧的結婚典禮上，一群興致高昂的友人，決定一起對著浩介拉禮炮慶賀。然而，隨著禮炮發射，浩介的假髮受到衝擊，立刻從頭上掉了下來，讓他匆忙用紙膠帶黏回去。

儘管當下的局面，靠著婚禮司儀和場控人員的機智，總算是化解了尷尬，但新娘卻顯得非常不開心。原因是在這之前，新娘都不知道浩介禿頭的事，回到休息室後，新娘更直言「這根本是詐欺，我要回老家了」，往後的蜜月旅行計畫也因此泡湯。

自知理虧的浩介，後來也到老婆家中，向一家人為假髮的事情道歉。總算在一週之後，老婆才願意原諒他，並恢復夫妻生活。如今的浩介也僅記教訓，未來有任何重要的事，都會向老婆坦承，避免刻意隱瞞。