日本郵筒不同顏色各有意義 白色專收這些東西讓人想拿

去日本旅行就會發現四周都很多不同顏色的郵筒，但大家又知不知道不同顏色的郵筒所投放的東西都有所不同？這款白色郵筒歷史悠久，它的回收物件更不是一般人都可以投放，但更多人想將裡面的東西拿走，究竟是回收甚麼物件令人又愛又恨？

日本有不少特色郵筒都可以供遊客打卡，就例如適逢冬天下雪會有白色雪人郵筒和動物園外的動物造型郵筒都有不少人會刻意前去打卡。除了這些可愛造型的郵筒，都有一個特意適合成年人使用的回收郵筒。

它的外觀主要是白色，印有「有害圖書類回收箱」字樣和一句「請放入對青少年有害的書籍、DVD 等」而造型就各有不同，有圓柱體、長方體等。但所回收的書籍都是「有害圖書」，就例如色情書、自殺書、描寫殘忍的漫畫書等，甚至光碟都可以投放。在日本而言以上書籍都是對人體有害，特別是青少年和孩童。

白色回收郵筒的起源是為了不讓兒童看到「有害圖書」，但又不想丟棄的想法而設置的。白色郵筒多數擺放在路牌旁、公園、電話亭側等。其實白色郵筒經已有60年歷史，在全盛時期它們都有驚人的戰績，在2015年它們共處理了約17,000件色情書籍和 DVD。但現今社會資訊科技發達，在手機上已經可以滿足到各式各樣的視覺需求，紙本色情書亦開始末落。恐怕白色回收郵筒在不久的將來都要成為時代的遺物。

其實日本還有很多不同主題、特色的郵筒。紅色郵筒是最常見亦是在日本最有象徵性的公共設施，是供公眾日常郵寄所使用的；亦有一些粉紅色的郵筒，又稱戀愛郵筒，據說可以保佑大家遇到好的緣分；還有黃色的郵筒又稱幸福的郵筒，讓當地人及遊客將「幸福」寄給重要的人；而屹立於和歌山熊野本宮大社的八咫烏郵筒，八咫烏的三隻腳代表「天、地、人」，它亦有消災祈福的喻意。

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文章授權轉載自《香港01》