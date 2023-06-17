不知道父親曾秘婚…她因婆婆一席話驚覺異樣 揭穿丈夫竟是親哥

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一名女子婚後才發現驚人身世，原來她的丈夫是同父異母的哥哥。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
一名女子婚後才發現驚人身世，原來她的丈夫是同父異母的哥哥。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

馬來西亞一名女子因為不知道自己的父親在泰國秘婚，竟意外嫁給了同父異母的哥哥，兩人還生下一個孩子，結果婚姻被判無效，讓她痛不欲生。

《8視界新聞網》根據星洲網報導，馬國一名律師法赫米在社交媒體Facebook上分享，這名女子與男友交往三年，完成學業後結婚

女子表示，當她認識男友時，男友說他的父親死了，而她自己的父親也不在了，所以沒有什麼可疑的。

直到結婚兩年後的某一天，這名女子與婆婆閒聊時，婆婆才揭露自己曾在沒有告知任何人的情況下，在泰國邊境結了婚，直到孩子出生後，婆婆才跟丈夫分開。

這個男人之後拋下婆婆母子不管，而婆婆當時也沒有想過要辦理結婚登記手續。

女子當下起了疑心，向婆婆表示她很想知道自己的父親和丈夫的父親是否是同一個人。

當婆婆出示已故老公的名字、身份證和護照號碼，甚至是照片時，女子才發現，這些資料都與自己的親生父親一樣。原來，她嫁給了同父異母的兄弟。

女子聽完婆婆的故事後，哭著跑出家門，開車回娘家，並且告訴母親這件事。

女子的丈夫知道真相後，也不停流下眼淚。

婚姻無效 孩子不受法律承認

根據法赫米的說法，這對夫妻的婚姻因此失效，同時必須立即向伊斯蘭初級法院提交離婚申請。

「她在這段婚姻所生下的孩子，可以被認為是不受法律承認的孩子。」

由於父母雙方都不知道彼此有血緣關係，所以孩子在父母分居後，需要申請辦理血統認證。

他說，孩子的父親必須負責孩子的撫養費，成為孩子的監護人。

法赫米也不忘提醒民眾從這起事件中吸取經驗，不要靜悄悄地結婚，以免傷害下一代。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

馬來西亞 泰國 結婚 婆婆 爸爸 丈夫 離婚

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