影／1歲會拼英文單字、2歲自學中文 語言神童超強學習力跌破眾人眼鏡

英國一名語言「神童」出生4個月就開口說話，1歲時開始說英文，2歲就自學中文，讓周遭親友都十分驚訝。

據《太陽報》（The Sun）報導，24歲的哈維斯（Ronnie Havis）是神童布安尼（ Brainy Bear King）的媽媽。她表示，布安尼從4個月大時就開始牙牙學語要講話，1歲時就能夠唸字母表，就連倒背都難不倒他，後來更有辦法閱讀完整的句子。

哈維斯認為，2歲半的布安尼應該有6歲孩子的閱讀水準，而且他還開始學中文，更是大幅增加他的大腦詞彙量。布安尼是透過早教書籍和YouTube頻道自學中文的。哈維斯說，布安尼非常喜歡動物或跟大自然相關的主題，因此他現在很常用中文說出這些動植物的名字。

布安尼非常喜歡看書，每天睡覺都還要拿著字卡才睡得著。他的其他發展也比一般嬰幼兒還要快，在8個月時就第一次跨出步伐走路，現在還會從1數到100，偶而甚至還會糾正哈維斯的發音。

哈維斯說，家人們從寶寶還小的時候就鼓勵他學習，家中也有很多教育的書、海報和玩具，不過家人從來沒想到他會有辦法自學中文，接下來他們也會持續陪伴布安尼繼續學習。