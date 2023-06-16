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辦桌「請鬼吃」！ 男子中樂透在墓地設宴200桌「謝鬼」
泰國一名男子日前意外中樂透抱回頭獎，為了表示感激，竟找來外燴師傅在墳墓辦桌謝鬼，引發民眾討論。
據《泰國郵報》（Thailand Posts）報導，這名男子日前買了一張樂透彩券，開獎時發現自己竟然中了頭獎，贏得獎金約2400萬泰銖（約台幣2126萬元），因此決定「與鬼同歡」。
由於按照當地習俗，中獎超過萬元就需要宴請鬼魂吃飯，男子為了感謝鬼神祝福並增添功德，在6月14日時特地到春武里府一處墓地辦桌「宴請鬼魂」。
據報這次辦桌席開200桌，菜色十分豐富，有清蒸石榴魚、海鮮沙拉、炒飯、燉雞和甜湯等，每桌要價1200泰銖（約台幣1060元），總共價值24萬泰銖（約台幣21萬元）。不僅如此他也特地在當地播放露天電影，讓現場的人跟鬼都能一起同樂。
負責辦桌的外燴師傅阿南（Anan Bamrungpruek）表示，中獎人希望透過為無親無故的亡魂辦桌增添功德，也在社群媒體上留下當地的聯絡方式，邀請所有清寒家庭或有需要的村民都能一起來吃。
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