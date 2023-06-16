快訊

足球／6762名球迷觀賽 中華隊國際友誼賽2：2逼平泰國

不是大力湯！清冠一號搭「1藥物」釀急性腎衰竭 台大醫揭最佳服藥選擇

4元股利沒了！龍邦入主泰山先砍股利 僅發0.56元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

辦桌「請鬼吃」！ 男子中樂透在墓地設宴200桌「謝鬼」

聯合新聞網／ 綜合報導
男子中樂透頭獎後按照當地習俗，在墓地席開200桌「宴請鬼魂」。圖擷自泰國郵報
男子中樂透頭獎後按照當地習俗，在墓地席開200桌「宴請鬼魂」。圖擷自泰國郵報

泰國一名男子日前意外中樂透抱回頭獎，為了表示感激，竟找來外燴師傅在墳墓辦桌謝鬼，引發民眾討論。

據《泰國郵報》（Thailand Posts）報導，這名男子日前買了一張樂透彩券，開獎時發現自己竟然中了頭獎，贏得獎金約2400萬泰銖（約台幣2126萬元），因此決定「與鬼同歡」。

由於按照當地習俗，中獎超過萬元就需要宴請鬼魂吃飯，男子為了感謝鬼神祝福並增添功德，在6月14日時特地到春武里府一處墓地辦桌「宴請鬼魂」。

據報這次辦桌席開200桌，菜色十分豐富，有清蒸石榴魚、海鮮沙拉、炒飯、燉雞和甜湯等，每桌要價1200泰銖（約台幣1060元），總共價值24萬泰銖（約台幣21萬元）。不僅如此他也特地在當地播放露天電影，讓現場的人跟鬼都能一起同樂。

負責辦桌的外燴師傅阿南（Anan Bamrungpruek）表示，中獎人希望透過為無親無故的亡魂辦桌增添功德，也在社群媒體上留下當地的聯絡方式，邀請所有清寒家庭或有需要的村民都能一起來吃。

泰國 樂透 辦桌

延伸閱讀

大學教授野外「跟狗狗愛愛」被逮 竟辯稱：為了發洩情緒

28歲女假扮17歲少女念高中 媽媽協助偽造文書雙雙遭逮

影／將動物屍體做成「老鼠鉛筆盒」被罵翻 男子：只是想讓女友開心

影／篤信「生殖器」能帶來好運 泰民眾拿巨大GG雕像祈雨：真的下了！

相關新聞

辦桌「請鬼吃」！ 男子中樂透在墓地設宴200桌「謝鬼」

泰國一名男子日前意外中樂透抱回頭獎，為了表示感激，竟找來外燴師傅在墳墓辦桌謝鬼，引發民眾討論。

男子公園全裸愛愛但對象竟是「樹幹」 民眾嚇壞急報警

英國一名男子日前被直擊在公園做出猥褻動作。男子全身脫光，而且一邊親吻樹幹，一邊和樹「愛愛」，讓直擊民眾嚇到趕緊報警。

派對上親吻陌生人 女子靠肉搜找回對方再續前緣

美國俄亥俄州一名女子在派對上吻了一名帥哥，不過派對結束後兩人就失聯，幸好這名女子恰巧是名電台DJ，她在節目上「呼籲」聽眾幫忙找人，最後也成功跟這名帥哥重逢。

婚禮中新娘邀閨蜜上台接捧花 她看出內情「向小三炫耀勝利」

結婚是終身大事，結婚典禮固然也相當重要。然而除了新婚夫婦宣示以外，典禮上也可能會碰到其他意外。近來日本媒體，就有因為感情糾紛，而引發的結婚典禮插曲。

怎麼走？紅綠燈「三燈全亮」用路人看傻眼 一查竟是牠惹禍

紅綠燈是普及世界的交通號誌，不管到了哪個地方，都知道看到紅燈要停，看到綠燈才能前進的規則。不過近來日本某處的紅綠燈，卻發生了「三個燈都亮」的意外狀況，才發現背後意外的原因。

渣男！瘋狂嫖妓拍性愛片還有更賤事蹟…婚前揭未婚夫真面目 女崩潰：什麼怪物

結婚前才發現未婚夫恐怖「真面目」，應如何是好？馬來西亞1名女生就在社交媒體發文，表示本來與交往6年的男友準備結婚，詎料結婚前才發現未婚夫擅取結婚基金嫖妓，更偷拍家人內衣褲照，女生「氣炸」崩潰，決定解除婚約，並公開未婚夫惡行，慘呻「接近6年了，才看清自己枕邊人是個精神病患的怪物是什麼感覺」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦