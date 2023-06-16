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男子公園全裸愛愛但對象竟是「樹幹」 民眾嚇壞急報警
英國一名男子日前被直擊在公園做出猥褻動作。男子全身脫光，而且一邊親吻樹幹，一邊和樹「愛愛」，讓直擊民眾嚇到趕緊報警。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，6月13日下午，一名40多歲的男子在英國英格蘭威爾特郡（Wiltshire）一處公園做出猥褻動作。目擊者表示，男子一開始只是抱著樹親吻，他跟朋友看到覺得很有趣，於是走近並拿手機出來拍攝。
沒想到他們走近以後，男子開始脫掉褲子和衣服，更激烈的親吻那棵樹幹，並且前後擺動摩擦樹幹，做出疑似性行為的動作。當時現場約有20幾人在公園放鬆做日光浴，於是立刻有人報警，目擊者停止錄影時，警察也剛好出現並逮捕這名男子。
威爾特郡警方發言人表示，警方是在當天下午4點30分接獲報案，於是立刻到現場將男子逮捕。男子目前已經被保釋，不過將面臨不雅暴露、公然猥褻等罪名。
無獨有偶的是，近期美國也爆出類似事件。一名賓州大學的教授被拍到在國家森林公園性侵自己的狗狗，同樣遭到逮捕並被控不雅暴露、公然猥褻等罪名，還慘遭校方解除職務。
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