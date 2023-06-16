悲！訂婚情侶婚前檢查 驚悉結果忍痛分手 女友：不應那麼自私

不少訂婚人士為保障雙方及下一代健康，都會進行婚前檢查，而馬來西亞有情侶在看完婚前檢查結果後決定分手。他們近日在網上透露，原來雙方都是地中海貧血基因攜帶者，由於擔心增加下一代患上嚴重地中海貧血風險，因此他們經商議後和平分手。

馬來西亞女醫生戴安娜轉載未婚夫社交平台圖片，表示與未婚夫在婚前檢查中發現雙方都是地中海貧血基因攜帶者，因怕增加下一代患嚴重地中海貧血風險，決定分手。（Twitter圖片）

綜合外媒報道，馬來西亞女醫生戴安娜（Farra Diana）在Twitter上表示，未婚夫在拍拖前就已經坦白自己是地中海貧血基因攜帶者，但由於戴安娜認為自己很健康，故從不曾接受相關檢查。直至兩人訂婚後，戴安娜「為了安全起見」，決定進行婚前檢查。

結果不如預期，原來戴安娜也是地中海貧血基因攜帶者，報告令他們措手不及。由於地中海貧血是遺傳疾病，戴安娜擔心，她與未婚夫生下的孩子患上嚴重地中海貧血的機率將大幅提高，「我們2個都無法承擔這種不確定性」。再加上職業緣故，戴安娜與未婚夫都曾照顧過嚴重地中海貧血病童，因為病童依靠輸血維生，因此戴安娜與未婚夫需要每晚為哀號的病童輸血，這些經歷都令他們「感到悲傷」。

由於戴安娜與未婚夫都想生孩子，且不打算領養，故在商議了數個月後，他們決定分手。戴安娜表示能與未婚夫相識相愛已是福氣，雖然他們對彼此仍然充滿愛意，也希望有奇蹟發生，但卻不想因此令寶寶受苦，「我們不應該那麼自私」。最終她與未婚夫和平分手。

戴安娜在網上剖白心路歷程，帖文引起網民關注，不少人為此感到婉惜，「太可惜了，希望你們最後都能找到最愛」、「時間會治癒一切」、「看了你的故事真的很傷感」。

根據香港家庭計劃指導會網站資料，當2名輕型地中海貧血患者結合，有四分之一機會誕下嚴重地中海貧血胎兒；四分之二機會是輕型；四分之一機會是完全正常。網站又提到，在本港，輕型地中海貧血症相當普遍，大約每8人之中，有1人是地貧基因攜帶者。

延伸閱讀：

慘！女生出錢出力 同男友全家「婚前旅行」 哭訴：未去就想分手

不買就分手！女友迫買$4.5萬Chanel袋 男生嘆「睇清佢為人」放生

文章授權轉載自《香港01》