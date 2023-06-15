玩TikTok擦出愛火！62歲奶奶嫁給28歲小鮮肉 自曝「老少配」心動過程

玩TikTok擦出愛火，馬來西亞一名28歲的男子原本只是想線上交友，沒想到認識了一名62歲的女子，兩人最終還修成正果，結為夫妻！

《8視界新聞網》根據馬來西亞網媒mStar報導，今年28歲的男子莫哈末阿敏來自東馬沙巴，他在2021年10月透過TikTok，認識了來自吉蘭丹的妻子若琪雅。

近日他將和妻子的合照上傳到TikTok，其「老少配」的愛情故事隨即在網路上傳開。從影片可見，兩人是在2022年6月訂婚，之後在2022年9月結婚。

他說，「我一開始只是想要交友，但隨著我們交流更多後，我就開始對她有了好感。」

莫哈末阿敏和若琪雅用簡訊、通電話和視訊保持聯繫了幾個月，直到2022年1月，兩人才第一次線下見面。

莫哈末阿敏說，雙方家人對於兩人的年齡差距沒多大的意見，對此他感到十分欣慰。

在遇到莫哈末阿敏前，若琪雅已與前夫離婚。她有11個孩子，22個孫子和一個曾孫。她最大的孩子已滿45歲，最小的則是18歲。雖然已經62歲，但她心態年輕，「覺得自己還像40歲」。

對於現任丈夫，若琪雅也讚賞有加，「為什麼我接受他？因為他有責任感，又在乎我，而且非常有耐心。」

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