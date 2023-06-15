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印度女「聽媽媽的話」下殺手弒母 屍體塞行李箱拖至警局自首

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印度一名女子依照母親的意願下殺手，隨後到警局自首。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage
印度一名女子依照母親的意願下殺手，隨後到警局自首。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage

印度邦加羅爾市一名老母親與親家不和，要求女兒將自己殺了，女兒照做後便拖著塞著母親屍體的行李箱到警察局自首

《8視界新聞網》根據印度快報報導，當地警方表示，39歲的前物理治療師索納莉森（Sonali Sen）本月12日早上在邦加羅爾的住家勒死了71歲的母親比瓦保羅（Biva Paul），稱母親前天叫她殺死自己，她便照辦。索納莉森在當天下午1點時拖著塞著母親屍體的行李箱到警局自首。

索納莉森與丈夫和家婆同住，比瓦保羅是在丈夫去世後才搬去和他們一起住。比瓦保羅會與親家常吵架，她11日與親家吵完後告訴了索納莉森只要自己還活著就會爭吵不休，因此要求索納莉森將她殺了。

索納莉森便在12日早上約7點15分等丈夫上班後便給比瓦保羅餵食了大約30片用來控制血壓的藥物。比瓦保羅在11點30分中風並開始尖叫。根據索納莉森給警方供詞，她隨後勒死了她的母親，並將她的屍體捆綁在行李箱裡。

索納莉森到警局自首後，以謀殺罪名被逮捕。

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文章授權轉載自「8視界新聞網」

印度 殺人 自首

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