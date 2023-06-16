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怎麼走？紅綠燈「三燈全亮」用路人看傻眼 一查竟是牠惹禍

聯合新聞網／ 綜合報導
日本愛媛縣紅綠燈一度發生「三燈全亮」的狀況，讓用路人非常困擾。圖擷自twitter
日本愛媛縣紅綠燈一度發生「三燈全亮」的狀況，讓用路人非常困擾。圖擷自twitter

紅綠燈是普及世界的交通號誌，不管到了哪個地方，都知道看到紅燈要停，看到綠燈才能前進的規則。不過近來日本某處的紅綠燈，卻發生了「三個燈都亮」的意外狀況，才發現背後意外的原因。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「gacjzx100」最近分享一張圖片，畫面中的兩個紅綠燈，一個三個燈全亮，另一個則是紅黃燈一起亮的狀態。這是在日本愛媛縣西條市秋穗交叉口，在上個月31日所拍到的狀況。

愛媛縣警察本部交通規制課指出，紅綠燈之所以會出現所有燈一起亮的狀況，是因為在信號機的端子箱中，有野鳥在裡面築巢，導致通訊出現了錯誤。過去雖然也曾有鳥類在紅綠燈築巢的狀況，但通常都是造成紅綠燈完全熄滅，因此發生三個燈一起亮的情形，也不特別常見。

網友們則紛紛表示「居然還有這種，第一次看到」、「這會發生交通事故吧」、「該信哪個才好」、「警察的陷阱」、「全部一起熄燈就是開跑的信號」、「故障了吧，該聯絡警察了」、「該不會是被違法無線機影響了」、「要怎麼走才對還真不知道」、「感覺可以收進課本當教材」。

日本 紅綠燈

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