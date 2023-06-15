快訊

全台小吃新指南「500碗」6/27美味揭曉！著眼日常生活、持續引領風潮

義務役恢復1年制！國防部就學「3+1」方案 教部近日公布配套

出來面對！華碩突宣布今晚線上說明「組織調整現況」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

28歲女假扮17歲少女念高中 媽媽協助偽造文書雙雙遭逮

聯合新聞網／ 綜合報導
28歲女子為了「學好英文」，竟跟媽媽聯手偽造文件進入高中就學。示意圖，非當事人。圖／ingimage
28歲女子為了「學好英文」，竟跟媽媽聯手偽造文件進入高中就學。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國路易斯安那州一名28歲女子為了想重回高中，竟然夥同媽媽偽造文書，假裝自己是17歲的女學生回高中就讀。事件曝光後，女子跟協助偽造文件的媽媽都一同被逮。

ABC News報導，路易斯安那州聖查爾斯郡（St. Charles Parish）警方於週三的記者會上表示，這名28歲的女子瑪莎（Martha Jessenia Gutierrez-Serrano）為了「想學好英文」，於是偽造文書假裝是17歲少女回高中就讀。

這起事件之所以會爆發，是因為學校高層收到有人密報，指出校內有學生其實是20幾歲的成年人，於是學校便在5月29日報警處理。

警長格雷格（Greg Champagne）表示，瑪莎在學校就讀9年級，她的表現很正常，都有做好份內的事、按時交作業，也沒有給老師帶來任何麻煩。他也提到，如果單看申請文件上的照片，真的會以為瑪莎還是個少女。

據報兩人來自宏都拉斯，瑪莎的媽媽在美國居住多年，簽證已經過期，女兒則是在2021年秋天抵達美國。兩人偽造出生證明及護照，好讓瑪莎進入高中就讀，她們最終被以破壞公共紀錄為由逮捕。學校也表示，未來將加強入學流程驗證，以避免類似情事再度發生。

美國 偽造文書

延伸閱讀

慘變「天線寶寶」！出門遛狗後臉爆腫、手灼傷 原來誤觸有毒植物

影／篤信「生殖器」能帶來好運 泰民眾拿巨大GG雕像祈雨：真的下了！

炫富？小學生「搭直升機上學」 遭民眾告發不符規定

影／雙胞胎姊妹交往雙胞胎兄弟 常搞不清伴侶讓網友笑翻

相關新聞

大學教授野外「跟狗狗愛愛」被逮 竟辯稱：為了發洩情緒

美國賓州大學一名教授日前被發現在野外「跟狗愛愛」，然而他被逮時不但毫無悔意，甚至還辯稱自己是因為心情不好才會這麼做，事件發生後已經遭學校解除職務。

28歲女假扮17歲少女念高中 媽媽協助偽造文書雙雙遭逮

美國路易斯安那州一名28歲女子為了想重回高中，竟然夥同媽媽偽造文書，假裝自己是17歲的女學生回高中就讀。事件曝光後，女子跟協助偽造文件的媽媽都一同被逮。

越整越劣化？日本妹砸900萬日圓「修修臉」 網挖過去清純照驚：可愛好幾倍

許多人相當看重個人的外貌與體態，也會不惜砸下重金踏入醫美「修修臉」。日本一名少女疑似從15歲起便開始整型，前前後後共噴了約900萬日圓（約新台幣196萬元），近日她發出自拍短片卻引發討論，許多人看到她的整容成果後大吃一驚，更有人吐槽「是不是在浪費錢...

音近「搭666公車到地獄」 波蘭公車因宗教團體壓力改路線編號

波蘭前往波羅的海沿岸城鎮海爾（Hel）的「666」路線公車長期以來一直深受遊客的歡迎，但因為一些基督徒保守派的抗議，公車...

慘變「天線寶寶」！出門遛狗後臉爆腫、手灼傷 原來誤觸有毒植物

英國一名女子日前只是出門遛狗，回家以後臉卻腫得跟「天線寶寶」一樣，右手還起了一個超大的水泡，一度以為是遭人潑酸。沒想到後來女子進一步接受檢查，這才發現之所以會有這些症狀，全都是因為她誤觸了有毒植物大豕草。

炫富？小學生「搭直升機上學」 遭民眾告發不符規定

馬來西亞近期有民眾捕捉到「小學生搭直升機上學」的畫面，將影片上傳至社群媒體引發網友討論。據報有居民不滿直升機未依規定隨地停放向警方提出申訴，而警方目前也已經介入調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦