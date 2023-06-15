炫富？小學生「搭直升機上學」 遭民眾告發不符規定

馬來西亞近期有民眾捕捉到「小學生搭直升機上學」的畫面，將影片上傳至社群媒體引發網友討論。據報有居民不滿直升機未依規定隨地停放向警方提出申訴，而警方目前也已經介入調查。

據《新海峽時報》（New Straits Times）報導，今年（2023）4月17日，有民眾在馬來西亞雪蘭莪州的首府莎阿南區，撞見一架直升機停在學校後方的空地上。直升機停靠後，一名身穿制服的小學生下了飛機，揹著書包走進學校，隨後直升機便飛離現場。

一名不願透露姓名的附近居民表示，這已經不是直升機第一次停在那裡，這一次他拍了一段影片，不過之前來不及拍照或拍影片。這名居民說，之前他曾向學校高層反應直升機不該停在學校空地，後來便有一段時間沒再看到這架直升機。但直升機多次降落在住宅區甚至是學區，讓當地民眾擔心影響居民安全，因此報警提出申訴。

馬來西亞民航局（The Civil Aviation Authority of Malaysia, CAAM）表示，直升機不需要經由航空交通管制許可便可降落，而且只要降落的位置是開放空間、能讓直升機安全著陸就可降落，即使不是機場也沒關係。

民航局發言人表示，目前仍需調查這架直升機是否經批准才飛行，不過目前並沒有接獲任何相關投訴。