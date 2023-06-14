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影／篤信「生殖器」能帶來好運 泰民眾拿巨大GG雕像祈雨：真的下了！

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國民眾為了祈雨製作重達600公斤的生殖器雕像。圖擷自The Thaiger
泰國民眾為了祈雨製作重達600公斤的生殖器雕像。圖擷自The Thaiger

泰國人相信佩戴佛牌能夠獲得神佛庇佑與祝福，其中更有一種佛牌長得就像男性的生殖器，稱之為「巴拉吉」（Palad Khik）。泰國民眾普遍認為，只要戴了巴拉吉以後，就能夠增加好人緣、招財、驅邪保平安。不過近期泰國一處村莊為了求雨，直接把巴拉吉放大，訂做600公斤的生殖器雕像，吸引不少民眾圍觀。

據當地媒體The Thaiger報導，泰國北碧府一處村莊近期進行了一項特殊的祈福儀式，吸引不少民眾圍觀。原來當地居民多為農民，仰賴種植木薯、玉米等植物維生，不過近期當地雨水不足，嚴重影響收成，因此居民才會想到要進行祈雨的祈福儀式。

為了祈雨，當地居民特地訂製重達600公斤的「木製生殖器」來進行儀式。原來這種木製生殖器雕像「巴拉吉」起源於印度教，印度教中的濕婆神被認為「毀滅」有「再生」的含義，故表示生殖能力的男性生殖器林伽是其創造力的象徵，常以陽具的型態呈現，象徵著生育力及土地肥沃。

泰國北碧府當地居民受訪時表示，居民合力將巴拉吉推到戶外祈雨，不久後就真的下起雨來了。不過下雨的範圍剛好都在森林裡，不在居民種植的範圍。雖然如此，居民認為這是因為他們的巴拉吉方向指向森林，如果將巴拉吉指向種植的果園或田地，天神就會將雨降落在剛好的位置。

由於儀式進行後的確下起雨來，居民仍非常開心遊行慶祝，並且推著「巨型生殖器」繞行村莊，以向天神表達感激之情。

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