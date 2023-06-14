最潮機場時尚！避額外托運費 網狂推穿「1單品」：還可放MacBook

一名美國實習生嫌紐約房租太貴，決定搭飛機上下班。21歲的索菲亞在TikTok上分享了這段經歷。來自美國南卡羅來納州的她，在紐澤西州鄰近的紐約市獲得一個實習機會。由於不是全職工作，每個星期只需到公司一次，所以決定住在家，凌晨3點起床...

2023-06-13 20:19