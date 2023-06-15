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波蘭出土450具吸血鬼遺骸「嘴咬硬幣、頭夾腿骨」 特殊葬法看了好毛

聯合新聞網／ 綜合報導
波蘭近日挖出450具吸血鬼骨骸。圖擷自每日郵報
波蘭近日挖出450具吸血鬼骨骸。圖擷自每日郵報

波蘭近日挖出450具吸血鬼骨骸，地點疑似為一處亂葬崗，發現者為一名建築工人。詭異的是，頭骨放在兩個腿骨的中間，而且這些頭顱的嘴裡還咬著一枚硬幣。

據外電Dailymail報導，這項重大發現位在波蘭東北部，一個叫盧奇諾（Luzino）的地方，而骨骸之所以會呈現奇怪的擺放姿勢，據傳是19世紀歐洲人用來對付吸血鬼，避免其再度復活的特殊葬法之一。

考古學家斯多斯基（Maciej Stromski）表示，只要有當地居民在辦完自己親屬喪禮後，過沒多久也死亡，就會被認定是吸血鬼，為了防止其復活，就會重新挖開墳墓，將頭顱砍下置於大腿中間。

「我們還發現了一個女人，還有一個小孩的頭骨被放在她的懷裡。」

斯多斯基表示，在這周圍，還有百分之三十的墳墓尚未被挖掘，研究人員也在骨骸旁邊找到了一些磚塊。

事實上，去年九月波蘭也發現了一座吸血鬼墳墓，一具女性吸血鬼的骨骸被釘在地方，一把鐮刀架在她的喉嚨上，腳也被鎖鏈綁住以防止她復活。她頭上還戴了一頂絲綢帽，代表當時她擁有很高的社會地位。

報導也指出，關於吸血鬼之謎，可以追溯至11世紀的中歐，人們擔心已經下葬的死者會變成吸血鬼回到地面，因此相當害怕其復活。

此外，在當時的地區也流行到處去尋找各種墓地，然後居民們會拿著鐵鍬或是一些工具把墳墓撬開，並重擊死者的頭顱以確保他們是真的死了。

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