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水瓶丟床底、鞋放保險櫃…空姐教戰「3住飯店技巧」 迷糊的你要知道

聯合新聞網／ 綜合報導
疫情解封，全球觀光飯店業逐漸復甦。飯店示意圖／Ingimage
疫情解封，全球觀光飯店業逐漸復甦。飯店示意圖／Ingimage

疫情解封，全球觀光飯店業逐漸復甦，然而有空姐在社群平台教戰「外出入住小技巧」，包括拿水瓶往床底丟、利用手機手電筒照窗簾、把一隻鞋子放保險櫃等。

時常飛往外地的荷蘭皇家航空（KLM）空服員艾絲特（Esther）在tiktok拍片分享，到外入住一進房會直接往床下丟水瓶，若水瓶從另一側滾出來，表示床底下空蕩蕩沒有入侵者，此作法不須靠近或趴下查看，所以相對安全，不過前提是床底沒有其他物品，如行李箱等。

艾絲特也分享，可以打開手機的手電筒，把窗簾、電視、蓮蓬頭、火災警報器等地方都照一遍，看一下有沒有奇怪的反光，來確保有「隱藏攝影機」的可能，她也會用手指去按壓一下浴室內的鏡子，檢查折射角度是否有不正常的彎曲，若發現異狀就可以即時向飯店通報。

除此之外，艾絲特也說自己會把其中一隻鞋子放在保險櫃，這樣退房的時候，就能記得把所有貴重物品帶走，不讓自己有忘東忘西的機會，比較迷糊的人可以參考此做法。

空服員 荷蘭 空姐

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