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重金入手哈利波特的「家」！屋主被粉絲逼到崩潰 目擊一幕直呼：太奇怪了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名屋主表示，他自從買下並入住哈利波特的「家」之後，每天都看到大批粉絲來朝聖，有人甚至還對著房子淚流滿面。圖／擷自每日郵報
一名屋主表示，他自從買下並入住哈利波特的「家」之後，每天都看到大批粉絲來朝聖，有人甚至還對著房子淚流滿面。圖／擷自每日郵報

喜愛《哈利波特》系列電影的影迷都知道，哈利波特在還沒入學魔法學校時，一直和姨丈德思禮全家住在水蠟樹街4號，哈利波特甚至睡在樓梯下方的儲物間，被認為是經典場景之一。一名英國屋主於2016年重金買入這間哈利波特老宅，沒想到入住後卻噩夢連連，不僅每天家門口都有粉絲盛裝打扮來朝聖，甚至有人不顧安全翻越圍欄，令屋主相當傻眼。

綜合每日郵報每日鏡報報導，屋主透露自從入住哈利波特的「家」之後，就不得安寧，每天都有粉絲盛裝打扮前來朝聖，而且都是成群結隊地來，直到他下班後，街上還是滿滿人潮，「有很多來自世界各地的遊客，我曾遇到來自美國、日本和德國的人」，不過更糟糕的是，每逢學校假期，這種人潮更是排山倒海地來。

該名屋主形容，在還沒習慣這種生活時，每當拉開家裡窗簾時，就會看到粉絲看著他的房子「喜極而泣」，令他不禁直呼「太奇怪了」。此外，不時有粉絲來敲屋主的門，甚至有人不顧生命安全翻越圍欄，以及跑到車道拍照影響車輛行駛等，都造成當地人很大的困擾。

該名屋主也表示，他非常能理解粉絲看到哈利波特老宅的心情，有時也會將自家車輛移動至別的地方，好讓粉絲拍照，但也希望粉絲能尊重當地人以及他的心情。

屋主也透露，在電影情景中，哈利波特受到阿姨和姨丈苛待，只能睡在樓梯下方很陰暗又窄小的儲物間，目前那間「哈利波特的房間」依然保存下來，只不過被他用來推放熨衣板、吸塵器和外套等雜物。

電影 哈利波特 英國 房子

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