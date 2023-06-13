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被9.5億伏特雷電擊中 女子超幸運倖存感謝現場人員急救

聯合新聞網／ 綜合報導
安珀在遭到雷擊當下一度心跳停止13分鐘，幸好後來仍成功救回一命。圖擷自YouTube/NBC4 Washington
安珀在遭到雷擊當下一度心跳停止13分鐘，幸好後來仍成功救回一命。圖擷自YouTube/NBC4 Washington

美國一名女子原本到華盛頓特區要慶祝生日，但是卻被雷電擊中差點連小命都不保，幸好後來她撿回一命，目前也靠著復健與治療逐漸復原。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，去年（2022）8月4日時，28歲的安珀（Amber Escudero-Kontostathis）到華盛頓參加慈善活動，原本活動結束後她要跟丈夫去吃飯慶生，想不到卻突然遭到雷擊。這場意外導致她被9.5億伏特的電力擊中，留下嚴重傷勢，現場另外三人則不幸喪命。

據報當時由於暴風雨的關係，他們全都躲在一棵樹下。想不到短短半秒之內竟出現6道閃電的雷擊，導致29歲的蘭伯特森（Brooks Lambertson）、76歲的詹姆士（James Mueller）和他75歲的太太唐娜（Donna Mueller）全都喪命。

急救過程中安珀一度心跳停止13分鐘，幸好在醫護人員的努力下救回。雷擊力道之大讓安珀手上的手錶融化，放在腰側的iPad爆炸，導致她的身體有嚴重燙傷。安珀的胸口留下了雷擊的疤痕，而且每天都要花三小時清理腰側燙傷的傷口避免感染。

雖然事件已經發生將近一年，但安珀從下背到大腿上面的區塊仍沒有知覺，有時候身體還會出現刺痛感或是忽冷忽熱的感覺。不過安珀表示，她依然覺得自己很幸運。她表示她會活下來不是奇蹟，而是現場許多善心人士拼命急救才讓她撿回一命。

美國 華盛頓

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