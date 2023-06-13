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屋頂漏水沒錢修 正妹靈機一動靠屋頂上跳脫衣舞籌錢

聯合新聞網／ 綜合報導
梅莎琳為了籌措屋頂修繕費用，在自家屋頂上跳脫衣舞。圖擷自紐約郵報
梅莎琳為了籌措屋頂修繕費用，在自家屋頂上跳脫衣舞。圖擷自紐約郵報

美國阿肯色州一名女子發現屋頂漏水，但修繕費竟要1萬美元（約台幣30萬元），讓她因這筆錢頭痛不已。最後為了籌措到修繕費用，女子祭出奇招在自家屋頂上跳脫衣舞，也引來鄰居圍觀。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，24歲的梅莎琳（Terah Meishalyn）去年在阿肯色州置產，買了一棟擁有3個房間的房產。本來開心買房，沒想到上個月屋頂卻開始漏水，讓她超級煩惱。

她請人來檢查，沒想到報修竟要1萬美元，而且最好盡快處理，才不會壞得更嚴重。之後梅莎琳詢問保險公司，保險公司也不支付修繕費用，讓她頓時間一個頭兩個大。

梅莎琳說，她原本只覺得很沮喪，滿腦子都是「天啊！要怎樣才能湊到1萬塊啊！」不過後來她決定幽默以待，打算靠「破屋頂」來賺錢。

她先是在屋頂上拍了許多自拍照，將照片上傳到社群媒體。沒想到這些照片吸引不少網友留言，紛紛鼓勵她應該開設OnlyFans帳號賺錢。為了嘗試，梅莎琳真的跑到屋頂上跳脫衣舞，並打算記錄下來發布。不過她說她很快就發現自己一點都不適合這麼做，所以馬上就放棄了。

梅莎琳說，雖然她也覺得自己很漂亮，可以靠OnlyFans很快賺進這筆錢，但她還是覺得自己不能這麼做。目前她有別的工作，並未透露是否已經湊齊修繕屋頂的費用。

美國 漏水 房產

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