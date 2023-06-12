居酒屋規矩太多炎上「Google剩1.2星」 反爆紅成排隊名店

現在Google評分盛行，在進入一家餐廳之前，往往可以先查閱店家Google上的評價，如果分數太低，很可能就會影響到入內用餐的意願。然而近來有家日本居酒屋，儘管Google評分低到只有1.2星，卻反而有許多客人排隊造訪，生意相當興隆。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，位於東京都港區的居酒屋「出世酒場 大統領」，店家本身有許多嚴格的規定，包括「不收一位客人」、「不能喝酒的請勿入店」、「只能喝一兩杯的不要來」、「禁止已經在他店用過餐的人來續攤」、「若是加點沒有含酒，請立刻結帳離店」等等。

由於這些規矩太龜毛了，導致這家居酒屋在社群網站「炎上」，且Google評價一度降到只剩1.2顆星。然而，就在炎上事件爆發後，卻反而有更多顧客光臨該店家，餐廳接連好幾天都大排長龍。連店家的IG上，都乾脆以「世界最嚴格的串燒店」、「世界評價最低的串燒店」自居。

店長認為，網路評價這種事情，1分跟5分其實沒什麼差別。重點在於越多人表達意見，就越能得到宣傳。有很多「黑粉」不喜歡他的店並做出批評，結果反而讓他更加生意興隆。他強調，如果客人希望得到良好的服務，就得先讓自己成為好客人才行。

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