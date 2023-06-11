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變態表哥狂求歡！她從18歲被問到23歲「煩到勸嫖妓」 還被斥故意侮辱

香港01／ 撰文／李納德
馬來西亞有女網友長年被表哥求歡，大爆表哥由她18歲問到23歲。（示意圖）。圖／ingimage
馬來西亞有女網友長年被表哥求歡，大爆表哥由她18歲問到23歲。（示意圖）。圖／ingimage

怎看都不應再忍吧？馬來西亞有女生發文大呻，指表哥長年向她求歡，不時發送富性暗示訊息，她雖多次嚴詞拒絕，但對方只懂道歉而從未放棄。女生上傳對話截圖，曾建議對方到紅燈區嫖妓解決性需要，未料表哥反斥她有意侮辱。女生其後受訪時透露，表哥由她18歲開始求歡，「直至23歲仍在問」，家人早就知情，但因為怕對方媽媽難以承受，故只有在社交平台上封鎖對方。網友看得傻眼，直言其表哥「裝滿禽獸思想的腦袋」。

馬來西亞近日有名叫美斯（Macy）的女網友發文大呻，指自己多年來一直被表哥求歡，要求發生性行為，已持續5年之久令她忍無可忍。最近她再嚴詞拒絕後，就叫表哥嫖妓解決性需要，反被指出言侮辱。

美斯上傳微信對話截圖，表哥日前晚上11時多發訊想約她，起初以為是想閒聊，問她睡了沒，但之後欲言又止，疑有性暗示地問：「我可以約你嗎？別當我是表哥。」美斯毫不客氣反問對方下體是否這樣癢，「像給螞蟻咬」，表哥認為她沒必要這樣說話，「又能怎樣？也要忍也要承受」。

美斯其後發送連結，叫表哥去當地紅燈區解決性需要，表哥澄清自己從沒召妓，也不會有第1次，突然又跟她道歉，說早知不該開口問，「你別侮辱我了，對不起」。美斯看得傻眼，「是你侮辱我，還是我侮辱你」，接着表哥只是不停認錯，她慨嘆道歉毫無意義，因為表哥早在她成年前已不停求歡，「問到我都23歲了」。

美斯接受外媒訪問時透露，早在她18歲時表哥已在求歡，直至23歲仍在問。她坦言家人一早知情，但表哥家人不知道，而她早在社交平台封鎖了對方。她又展示另一截圖，正和家人討論事件，認同要封鎖表哥，並提醒表哥如果再騷擾，「我會去找他媽媽聊聊」。

美斯每次被問到發火後表哥就道歉，「什麼不是個好表哥，什麼內疚」，疑在情緒勒索。家人認為彼此親戚一場，「拉黑了就算了」，怕事情鬧大時，「他媽媽受不了刺激」。

馬來西亞有女網友長年被表哥求歡，大爆表哥由她18歲問到23歲。圖／網上圖片
馬來西亞有女網友長年被表哥求歡，大爆表哥由她18歲問到23歲。圖／網上圖片
表哥最近又找她，女網友拒絕後建議對方嫖妓解決性需要。圖／網上圖片
表哥最近又找她，女網友拒絕後建議對方嫖妓解決性需要。圖／網上圖片
女網友的家人就早知情，她另外指，家人擔心如果表哥媽媽知道後會受不住。圖／網上圖片
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文章授權轉載自《香港01》

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