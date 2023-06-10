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樂極生悲！夫妻嗑藥玩24小時馬拉松式性愛 夫送醫下場超慘
夫婦間進行性愛活動有助增進感情，不過要適可而止。德國有對夫婦到義大利旅遊期間，雙方在服食毒品的情況下，展開一場長達24小時的性愛馬拉松，可是最後丈夫因感到嚴重不適而需送院搶救，在當地住院1周後病情未見好轉，甚至被迫切除陰莖和睪丸保命，結果那場性愛馬拉松恐成人生中的最後性事，恩愛之旅演變成極慘悲劇。
綜合外媒報導，50歲德國籍男子與妻子早前到義大利旅遊，並租住位於托斯卡納大區皮亞諾堡（Castel delPiano）的公寓，其間2人在公寓內服食搖頭丸。在毒品影響之下，夫婦情緒變得十分高漲，並忽發奇想展開24小時的馬拉松式性愛。惟當夫婦性事進行得如火如荼之際，丈夫突然出現嚴重不適，須立即送院急救。
可是，男子入院搶救期間出現感染性休克症狀，住院1周後情況仍未穩定，最後發現他的陰莖與睪丸嚴重壞死，醫生唯有切除性器官阻止進一步惡化。手術後男子雖保得住性命，但他須在加護病房留醫，日後恐難再享受魚水之歡。
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文章授權轉載自《香港01》
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