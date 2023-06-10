分手後舊情復燃偷偷見面 約會竟被街景車拍下上了Google Maps
墨西哥一名女子跟前任男友分手後忍不住又和他見面，沒想到兩人在路邊約會的畫面竟被Google的街景車拍下，上傳到Google Maps上，讓女子只好在社群媒體上向親友坦承自己已經跟前任舊情復燃。
據《鏡報》（Mirror）報導，這起事件發生在墨西哥東南部的坦皮科市（Tampico）。這名女子寶拉（Paola Muñoz）在跟前任分手後一直忘不了對方，但是又不想讓親友知道自己還會跟前任碰面，因此還刻意約在離家比較遠、沒有什麼人的地方碰面。
沒想到寶拉跟前任碰面的過程竟被Google街景車捕捉下來，還被上傳到Google Maps上，某天寶拉的朋友來詢問她，她才知道兩人「幽會」的畫面已經曝光，只好承認自己跟前任已經復合。
她將Google拍下的照片上傳到TikTok，在影片中寫到自己跟前任偷偷約會被發現。這段經歷吸引不少網友點閱，目前點擊率已經高達140萬次。
不少網友留言表示，真的不能在路上做壞事。一名網友就說她曾在Google Maps上抓到另一半偷吃。另一名網友則開玩笑說：「上帝知道的事情，Google也都知道」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言