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分手後舊情復燃偷偷見面 約會竟被街景車拍下上了Google Maps

聯合新聞網／ 綜合報導
寶拉跟前任在路邊碰面，沒想到竟被街景車給拍了下來。圖擷自鏡報
寶拉跟前任在路邊碰面，沒想到竟被街景車給拍了下來。圖擷自鏡報

墨西哥一名女子跟前任男友分手後忍不住又和他見面，沒想到兩人在路邊約會的畫面竟被Google的街景車拍下，上傳到Google Maps上，讓女子只好在社群媒體上向親友坦承自己已經跟前任舊情復燃。

據《鏡報》（Mirror）報導，這起事件發生在墨西哥東南部的坦皮科市（Tampico）。這名女子寶拉（Paola Muñoz）在跟前任分手後一直忘不了對方，但是又不想讓親友知道自己還會跟前任碰面，因此還刻意約在離家比較遠、沒有什麼人的地方碰面。

沒想到寶拉跟前任碰面的過程竟被Google街景車捕捉下來，還被上傳到Google Maps上，某天寶拉的朋友來詢問她，她才知道兩人「幽會」的畫面已經曝光，只好承認自己跟前任已經復合。

她將Google拍下的照片上傳到TikTok，在影片中寫到自己跟前任偷偷約會被發現。這段經歷吸引不少網友點閱，目前點擊率已經高達140萬次。

不少網友留言表示，真的不能在路上做壞事。一名網友就說她曾在Google Maps上抓到另一半偷吃。另一名網友則開玩笑說：「上帝知道的事情，Google也都知道」。

Google 約會 分手

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