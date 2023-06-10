影／來抓包！6男「基本教練」藏一個假自衛隊 眼尖網友抓這動作：一看就不對

當過兵的人，都知道軍中有一套「基本教練」，對於立正、稍息、向左向右轉及向後轉等動作有嚴格規範，力求隊伍必須整齊畫一。近來日本網友，就分享一段做基本教練的影片，並在影片中加了一個謎題，引起網友的討論。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，曾是前自衛隊的日本抖音網友「festal_offcial」近來分享一部影片，片中看似有六位前日本自衛隊男子，正隨著拍攝者的口令，進行基本教練。儘管每個人看上去，動作似乎都非常完美，但其實在六人之中，有一位並不是前自衛隊軍人。

雖然大家的動作看似相同，但有眼尖的網友發現，前排最右邊戴著特別造型眼鏡的男子，在「稍息」時手臂比較有出力抬高，與正確稍息時必須自然垂放有一點不同。而且他在影片的最後，還偷偷振臂慶祝，似乎很得意自己模仿得很像沒被看出來。

網友們看了也紛紛回應「最後笑死」、「最後那個振臂應該不是我的錯覺吧」、「以前體育課也做過這個」、「戴墨鏡的老兄有夠可疑的」、「感覺腳一直在草地上摩擦會很熱」、「自衛隊的稍息是2個動作組合喔，第一眼就看出誰有問題了」。