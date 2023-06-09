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勵志！23歲建築工人入不敷支 靠這1招成功轉型翻身年賺近7百萬元

香港01／ 撰文：喬納森
23歲的盧克（Luke Williams）由地盤工人轉型為網上銷售，由入不敷支變年賺近7百萬元。（網上圖片）
23歲的盧克（Luke Williams）由地盤工人轉型為網上銷售，由入不敷支變年賺近7百萬元。（網上圖片）

英國1名年輕人本來做地盤工，但薪金卻不足以支付賬單，於是他決心發展副業，開始在網絡上轉賣舊手機，其後發展到以賣生活用品，想不到1年便賺進18萬英磅（約695萬台幣），生意做得相當成功，他亦因而辭去地盤工作，全心發展這項新事業。

綜合外媒報道，這名甚有生意頭腦的英國男子盧克（Luke Williams）只有23歲，原本是建築地盤工人，自3年前畢業後，便投身到建築行業，但他卻發現自己賺的錢不夠繳付賬單，常常入不敷支，他便想要經營副業幫補收入，開始在eBay上轉售舊手機，每個月可以多賺1000英鎊（約3.86萬台幣），偶然間他發現了亞馬遜物流（FBA）電商，他表示：「發現到我可以從批發商購買商品，之後再銷售出去賺錢」。

盧克為了增加收入，轉攻銷售生活用品，他向不同批發商入貨，2021年6月開始在亞馬遜上銷售，產品種類繁多，包括兒童玩具、空氣清新機、電話、絞肉機等產品。盧克發現收入增加到月薪3萬英鎊（約115.7萬台幣）後，翌年1月他便決定辭去建築工人工作，全力經營網上生意，並在1年內賺了18萬英鎊（約695萬台幣）。

盧克指網上生意為他解決了生活危機，更讓他可坐商務客位到外國公幹。他分享成功之道，就是因看準了現時不只食物價格上漲，汽油價格也一樣高，人們因而不想開車去超市購物，就會在亞馬遜上購物，「你可以買到更便宜的東西，而且不用去超市付錢」。現時他僱用了2名員工來協助採購產品，讓公司運作得更順利。

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文章授權轉載自《香港01》

建築 英國

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