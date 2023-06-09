離奇汽車火！陽光燒穿擋風玻璃 儀表板+方向盤融爛 因遺1物在車上

太陽眼鏡勿亂放！英國諾丁漢郡的消防部門早前分享1宗奇怪火災，1輛無人車輛的擋風玻璃燒出焦黑的洞，車頭儀表版燒毀，連方向盤都燒到融掉焦黑。消防指事件起因是有人放了1副太陽眼睛在儀表板上，而當日下午陽光猛烈，光線聚焦引發高溫，燒穿了擋風玻璃後令車輛內部損毀，提醒民眾別在反光或玻璃物品放在陽光底下。

英媒報道，諾丁漢郡納托爾（Nuthall）發生另類火災。事發於5月27日下午5時許，當地消防部門接報有車輛起火，當地消防部門「Nottinghamshire Fire and Rescue Service」在facebook分享照片，只見車頭擋風玻璃上有1個焦焦黑黑的洞，原來因為一副太陽眼鏡。

消防指，由於車內儀表板上有太陽眼鏡，而當天英國陽光猛烈，眼鏡在擋風玻璃下令光線聚焦，燒穿了擋風玻璃，產生的火燄還燒毀了儀表板、方向盤，車內的膠都慢慢融爛。

消防提醒，在陽光猛烈的日子，民眾不宜將任何反光及玻璃製品放置在陽光下，否則隨時有機會引起火警。有網民指用眼鏡生火就像在野外求生一樣，又感謝消防只提供資訊，但指畫面看起來太趣怪，「就像將熨斗拒進擋風玻璃」。

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文章授權轉載自《香港01》