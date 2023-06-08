冷凍倉庫兼差一做11年！中年男一理由「冷到快往生也不辭」

現代冷凍食品發達，靠著優異的冷凍技術，讓食物長時間保存也不容易壞。然而，在冷凍食品方便的背後，也有著無數工作人員的辛酸。近來日本媒體，就透露了一位在冷凍食品業打工的中年男子，瞭解到這份工作的困難之處。

根據日本媒體「JBpress」報導，一位化名H先生的50歲男子，原先有著一份塑膠工廠加工業的本職，年薪大概在400萬日圓（約相當於新台幣87萬元）左右。但考量到兩個孩子需要補習等加強課業，以及還要償還房貸等等因素，讓他決定找尋有沒有其他副業打工。

後來，H先生找到一個冷凍倉庫的工作。這份工以夜班為主，每週上班四天，一個月大概可以多賺5到10萬日圓（約相當於新台幣1萬1千至2萬2千元），而且離家近，上班時間也有自由度，讓H先生決定應徵。

然而，要在零下20度的冷凍倉庫上班，遠比H先生想像的還要難熬。雖然他剛進去的前10分鐘，還感覺不出什麼問題，但過了一個小時後，他已經冷到產生刺痛感，覺得再這樣下去，自己可能會一命嗚呼。

為了禦寒，他往後準備了整套的裝備，包括身上穿了2到3件發熱衣，之後再套上防寒衣物。手套、毛帽和脖圍等也是必要裝備。而在倉庫中，搬運數公斤重的冷凍食材，也非常耗損體力。和H先生一起應徵的30人中，就有10個很快就辭去了這份工作。

不過在留下來的人之中，很多也是像H先生一樣，希望多份外快幫助家裡的中年男子，彼此間容易有共通的話題。偶爾也會從倉庫裡，得到一些保存期限快過期的食物。於是不知不覺中，H先生便從事了這份工作11年，如今長子已經順利唸到理想大學，次子也正準備迎接大學測驗，讓他的辛苦都有了回報。