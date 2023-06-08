阿嬤煮麵！女兒、3孫子吃完後離奇身亡 真相曝光惹哭全網

俄羅斯的一家法院判處了一名阿嬤19年有期徒刑，原因是她在煮好的麵條裡加了毒藥，殺了自己殘疾的女兒和3名小孫子，釀成4死的悲劇。被告莉迪亞（Lidia Shiryaeva）表示，因為丈夫不久前在車禍中身亡，照顧4名親屬讓她感覺喘不過氣、太繁重，才會犯下這起錯誤。

根據外媒《鏡報》報導，這起謀殺案發生在2021年的12月，莉迪亞23歲的女兒患有嚴重的腦性麻痺，她的孫子分別是3歲、5歲和7歲，因為母親殘疾的緣故，幾乎無法參與養育，而父親也總是忙碌在工作中。

就在謀殺案發生之前，莉迪亞的丈夫在車禍中因為頭部受重傷而死亡，當地媒體表示，她丈夫的死可能對她產生了深遠的影響，莉迪亞也到去年夏天才承認犯罪。

莉迪亞表示，她在大家都分心的時候，出去拿了一包毒藥，她知道丈夫的汽車上有毒藥，在煮麵的時候，順勢加入湯中，攪拌均勻，並且讓女兒還有孫子喝下，導致4個人在受害後幾天身亡。

調查人員在案發現場搜查了大量物品，並進行了法醫、衛生流行病學、物理化學等檢查，去年8月又進行了額外的調查行動，之後莉迪亞坦承犯案，並解釋自己無法負荷照顧家人的重擔，最後法院處以她19年有期徒刑。