看了都痛！調皮男童爬鐵欄失足 鐵枝直插屁股X光一照現恐怖箭嘴

看了都痛！馬來西亞12歲華裔男童趁母親不在家時爬屋外的籬笆鐵欄，不慎失足令屁股插入6吋（約15.2厘米）長鐵枝內，鮮血直流後他卡在籬笆上痛哭又不敢動，消防員趕到後花20分鐘鋸斷籬笆，再「連人帶刺」送院救治。男童入院照X光，驚奇屁股內有個「箭嘴」，畫面嚇人。當地傳媒指，男童做手術後取出鐵刺，暫無生命危險。

馬來西亞傳媒報導，6月5日晚6時半左右，雪州斯里大港花園12歲男童黃東（音譯）趁母親不在家，攀爬屋企外籬笆時失足，6吋長鐵枝插入屁股內，鮮血直流。

男童趁母親不在時爬屋外鐵欄，失足屁股插入6吋長鐵枝。（網上圖片) 男童趁母親不在時爬屋外鐵欄，失足屁股插入6吋長鐵枝。（網上圖片)

男童卡在籬笆上痛哭，由於屁股被鐵枝固定，他不敢亂動，維持同樣姿勢不動，旁邊有人看顧。大批消防員隨後到場，花20分鐘鋸斷籬笆，男童連著鐵枝送院救治。

院方為男童照X光，黑白畫面見到有個「箭嘴」在男童屁股內，正是鐵枝本體，刺入位置距離極接近男童肛門，不清楚有無傷及體內器官。不過，消息指男童經搶救已做手術取出屁股內鐵枝，暫無生命危險。

男童趁母親不在時爬屋外鐵欄，失足屁股插入6吋長鐵枝。（網上圖片)

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文章授權轉載自《香港01》