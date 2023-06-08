恐怖情人追愛到國外仍遭拒 痛下殺手用口罩悶死21歲正妹

國外一名男子因為瘋狂迷戀21歲正妹，從巴基斯坦追愛到英國。不料對方不願接受男子示愛，竟遭男子痛下殺手，屍體還被裝進行李箱，棄屍在樹叢中。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，27歲的阿斯蘭（Muhammad Arslan）在10幾歲時就愛上一樣來自巴基斯坦的希娜（Hina Bashir）。過去幾年來阿斯蘭一直瘋狂追求希娜，不過希娜並沒有接受阿斯蘭的追求。

2021年11月希娜從巴基斯坦搬到英國念書，阿斯蘭也跟著在2022年2月搬到倫敦，還對外宣稱自己是希娜的未婚夫。2022年4月時，希娜曾因為搬家借宿在阿斯蘭家，當時希娜睡在臥室，阿斯蘭則睡客廳。

2022年7月11日，希娜前往阿斯蘭家取回上次借宿留下的私人物品，不過進了阿斯蘭家後就再也沒有踏出過一步。警方調查發現，阿斯蘭在隔天上午提著行李箱從自家前往工業區棄屍，位置就在阿斯蘭擔任送貨司機的工廠附近。

警方發現希娜的屍體時，她被塞在行李箱裡，口中塞了揉成球狀的口罩，因為口罩窒息死亡。

警方發現阿斯蘭的手機裡有他和另一名男子的對話，對方疑似是希娜的男友。對方告訴阿斯蘭，希娜已經跟自己訂婚，而不是跟阿斯蘭訂婚，但阿斯蘭卻認為希娜是「劈腿」。

除此之外，警方也在阿斯蘭家中發現希娜的手機、讓希娜窒息的同款口罩，更在阿斯蘭床上發現希娜的血跡。雖然阿斯蘭一開始辯稱自己跟希娜毫無關係，但警方在阿斯蘭手機發現多張希娜的照片，上面還用修圖軟體加上愛心，足以見得阿斯蘭對希娜十分迷戀，目前全案仍在審理中。