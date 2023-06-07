快訊

健保去年五大指示用藥 高達一千多萬人吃過「這藥」

下周迎梅雨旺盛期還恐致災？氣象局：6月中會有一波明顯降雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／跑步機壞壞！女運動跌倒竟被「脫褲子」 超糗畫面全被錄

聯合新聞網／ 綜合報導
阿莉莎在跑步機上絆倒，一不小心褲子掉了春光外洩。圖擷自Instagram
阿莉莎在跑步機上絆倒，一不小心褲子掉了春光外洩。圖擷自Instagram

健身房運動不僅要注意安全，現在還得小心在眾人面前出糗。美國一名女子日前在健身房跑步，沒想到她意外跌倒竟被跑步機「脫褲子」，頓時春光外洩，讓她直呼超丟臉。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生在美國伊利諾州，出糗的女子是26歲的阿莉莎（Alyssa Konkel）。上個月某天她在健身房用跑步機跑步，沒想到最後卻演變成一場「社死災難」。

阿莉莎說，她當時將跑步機速度設成10級，這是「公認的超快速度」，阿莉莎穿著運動背心和緊身褲，在跑步機上跑步。一開始她不小心被跑步機的輸送帶絆倒，但她及時抓住跑步機的把手，試圖維持平衡不讓自己摔出去，沒想到在這段過程中跑步機竟然剛好卡住緊身褲，阿莉莎就在眾目睽睽之下「被脫褲」，為了趕緊拉上褲子，她也只好放手讓自己摔出去。

阿莉莎跌倒後臉上、嘴唇、膝蓋甚至小腿全都磨破受傷，不過更慘的是在眾人面前被「看光光」之外，這段過程還全被監視器給錄了下來。阿莉莎為了搞清楚自己到底為什麼會跌倒，還特地回去看影片，這才發現自己的鞋帶在過程中鬆掉了。

阿莉莎將影片上傳至社群媒體，以幽默的態度面對自己出糗。不少網友都留言感謝阿莉莎「捨身搞笑」，讓他們看完影片笑到不能自己，而阿莉莎則說自己已經留下陰影，短期內不敢跑跑步機了。

美國 健身 監視器 社群媒體 Instagram

延伸閱讀

影／新郎邊滑手機邊走紅毯 網友罵翻：婚姻已毀

女子一年多來都喝「精液咖啡」 狼醫被逮宣稱打飛機忘記洗手

男友嫌屁股不夠翹！她找上密醫手術 結果因填充物位移中風喪命

起口角怒殺媽！她竟找女兒「分屍阿嬤」 還試圖「烤肉」滅證

相關新聞

「搖下車窗vs開空調」何者省油？實測結果破迷思 關鍵在1動作

炎炎夏日，不少駕駛為了想省油錢而不開空調，反而將車窗打開通風，認為這樣做能省下一筆費用。南韓YouTube頻道「PICKPLUS（픽플러스）」一支影片...

影／跑步機壞壞！女運動跌倒竟被「脫褲子」 超糗畫面全被錄

在健身房運動不僅要注意安全，現在還得小心在眾人面前出糗。美國一名女子日前在健身房跑步，沒想到她意外跌倒竟被跑步機「脫褲子」，頓時春光外洩，讓她直呼超丟臉。

胖妹減108公斤變火辣正妹 竟表示超後悔：性生活毀了

美國阿拉巴馬州一名女子過去曾經胖到392磅（約177.8公斤），從小到大因為體重問題常被同學霸凌欺負。兩年前她成功減肥，瘦掉238多磅（約108公斤），但她不但不滿意，反而還抱怨減肥「毀了她的性生活」。

出軌上百次、家有不明丁字褲 妻奪布娃娃丈夫「男子氣概」：他對我撒謊

一名37歲的巴西女子莫拉斯（Meirivone Rocha Moraes）去年與母親製作的布娃娃「馬賽羅」（Marcelo）墜入愛河，並稱自己懷孕了，更「產下」兩人愛的結晶，一個名為「馬塞利尼奧」（Marcelinho）的布娃娃寶寶。但近期莫拉斯卻控訴馬賽羅出軌了。...

影／男友去超市買香蕉「靠1招省錢」 全場傻眼勸分手：好丟臉

每種水果的售價都不同，有些店家是以數量計價，也有店家是用秤重的方式。國外一名女網友分享男友的獨特省錢技巧，去超市買香蕉的時候，竟然把皮剝掉才拿去秤重結帳，影片曝光後也掀起討論。

「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」飛行器

衛報6日報導，美國一位前情報官員成了「吹哨者」，聲稱政府擁有「完整或局部完整」的外星載具後，外界已促請美方披露「幽浮」的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦