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影／跑步機壞壞！女運動跌倒竟被「脫褲子」 超糗畫面全被錄
在健身房運動不僅要注意安全，現在還得小心在眾人面前出糗。美國一名女子日前在健身房跑步，沒想到她意外跌倒竟被跑步機「脫褲子」，頓時春光外洩，讓她直呼超丟臉。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生在美國伊利諾州，出糗的女子是26歲的阿莉莎（Alyssa Konkel）。上個月某天她在健身房用跑步機跑步，沒想到最後卻演變成一場「社死災難」。
阿莉莎說，她當時將跑步機速度設成10級，這是「公認的超快速度」，阿莉莎穿著運動背心和緊身褲，在跑步機上跑步。一開始她不小心被跑步機的輸送帶絆倒，但她及時抓住跑步機的把手，試圖維持平衡不讓自己摔出去，沒想到在這段過程中跑步機竟然剛好卡住緊身褲，阿莉莎就在眾目睽睽之下「被脫褲」，為了趕緊拉上褲子，她也只好放手讓自己摔出去。
阿莉莎跌倒後臉上、嘴唇、膝蓋甚至小腿全都磨破受傷，不過更慘的是在眾人面前被「看光光」之外，這段過程還全被監視器給錄了下來。阿莉莎為了搞清楚自己到底為什麼會跌倒，還特地回去看影片，這才發現自己的鞋帶在過程中鬆掉了。
阿莉莎將影片上傳至社群媒體，以幽默的態度面對自己出糗。不少網友都留言感謝阿莉莎「捨身搞笑」，讓他們看完影片笑到不能自己，而阿莉莎則說自己已經留下陰影，短期內不敢跑跑步機了。
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