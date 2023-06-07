「搖下車窗vs開空調」何者省油？實測結果破迷思 關鍵在1動作

炎炎夏日，不少駕駛為了想省油錢而不開空調，反而將車窗打開通風，認為這樣做能省下一筆費用。南韓YouTube頻道「PICKPLUS（픽플러스）」一支影片，以主題「搖下車窗和開冷氣，兩者燃油效率一樣嗎？」進行實測，結果卻出乎大家意料。

韓媒報導，影片中男子將愛車加滿油，並分別以「搖下車窗關空調」、「開車窗也開空調」及「關閉車窗開空調」進行實測，端看驅車前往到15公里遠的目的地後，比較三者耗油量的多寡。經實測結果，在這三種情境下，耗油量分別為900毫升、750毫升、500毫升。

為何會有這樣的結果呢？原因在於「空氣阻力」，若空氣阻力增加，燃油效率就會變得越差，因此開空調不見得更耗油，關鍵而是在於須將車窗完全關閉，電動車也是同樣的道理。

有特斯拉車主揭露，在特斯拉附上的說明書中寫道，「若要增加能源效率，請將車窗全部關閉」。不過車主也坦言，影響燃油效率的要素仍相當多元，即使在平坦的高速公路上行駛，不僅會因上下坡有所不同，就連輪胎胎壓、逆順風、車速也會有所影響。